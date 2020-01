Revuelo internacional por victoria de Netanyahu

Benjamin Netanyahu logró una inesperada victoria en las elecciones legislativas en Israel y se aseguró un tercer mandato consecutivo al frente del gobierno tras haber enterrado la idea de un Estado palestino.

Después de una reñida campaña, el Likud, el partido conservador de Netanyahu, consiguió ganar 30 de los 120 escaños del parlamento frente a los 24 recabados por la formación de centroizquierda Unión Sionista.

“Haré todo lo que pueda para asegurar la seguridad de todos los ciudadanos de Israel y, si Dios quiere, tendremos éxito y prosperaremos”, declaró ayer en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, el lugar más sagrado para los judíos.

Aunque las encuestas lo daban por perdedor, Netanyahu, en el cargo desde 2009, se alzó como gran vencedor y es prácticamente seguro que lo llame el presidente Reuven Rivlin para asumir el cuarto período de su carrera, contando el que desempeñó de 1996 a 1999.

Pero las perspectivas de un nuevo mandato para este político de línea dura, cuyo discurso viró todavía más hacia la derecha durante la campaña, podría proyectar una sombra aún mayor en las relaciones, ya rotas, entre Israel y los palestinos, y agravar las tensiones con Estados Unidos (EU).

El lunes, Netanyahu volvió a reafirmar su idea de enterrar la posibilidad de un Estado palestino, y en cuanto se conocieron los primeros resultados, los palestinos advirtieron de que intensificarán sus esfuerzos diplomáticos para aumentar la presión internacional.

El veterano político de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) Yasser Abed Rabbo declaró que “Israel eligió la vía del racismo, la ocupación y la construcción de asentamientos”, y no “el camino de las negociaciones”.

La Casa Blanca informó que el secretario de Estado, John Kerry, llamó a Netanyahu para felicitarlo, pero recordó que EU sigue apoyando una solución de dos Estados.

En tanto, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, pidió que estas elecciones sean una oportunidad para “pasar la página” y relanzar el proceso de paz.

Según la ley israelí, los resultados finales de las elecciones deben publicarse en un plazo de ocho días, pero una portavoz del comité de elecciones dijo que estarían disponibles “el jueves por la tarde”. Una vez se haga la proclamación, Rivlin tendrá siete días para pedirle a un líder político que forme gobierno. Las negociaciones ya han comenzado. Netanyahu se entrevistó con los líderes de varios partidos, para concluir un acuerdo en un plazo de dos a tres semanas, informó el Likud.

El negociador jefe palestino, Saeb Erekat, advirtió ayer de que Palestina acudirá a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar a Israel por crímenes de guerra, tras conocerse que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se proclamó vencedor en los comicios de ayer.

“Iremos a la CPI. Todo lo que hemos oído de Netanyahu ya lo ha dicho antes y creo que es sincero cuando afirma que ha despachado la solución de dos Estados”, comentó Erekat tras el resultado.

Por su parte, el exportavoz del Gobierno palestino Ghasan Jatib expresó que “entre los palestinos existe una sensación de decepción, porque Netanyahu ha conducido el conflicto entre israelíes y palestinos a una situación drástica y ha enterrado la solución de dos Estados”.

Jatib se refería a las declaraciones hechas por Netanyahu en la víspera de la cita electoral en Israel acerca de que bajo su mandato no se creará un Estado palestino.

El miembro del Comité Central de Al Fatah Abás Zaki refirió, por su parte, que en la campaña electoral no se ha “escuchado en ningún programa político que se hable del conflicto árabe-israelí”. Además, subrayó que “Netanyahu ha sido el único que abogó por acabar con cualquier negociación futura”.

“Nos dirigimos a una situación drástica con el gobierno derechista de Netanyahu”, pronosticó Zaki.

Otro miembro de Al Fatah y asesor de seguridad del presidente palestino, Mahmud Abás, Tawfik Tirawi, señaló no sentirse decepcionado por el resultado que arrojaron las urnas en Israel. “No esperábamos nada ni del [líder laborista, Isaac] Herzog ni de Netanyahu. Hemos tratado con todos los partidos israelíes en el pasado y todos han cometido crímenes de guerra. No me siento decepcionado”, afirmó.

El líder del movimiento islamista Hamás, Mushir al Masri, aseguró en Gaza que “no tienen demasiado en cuenta los resultados de las elecciones israelíes porque no ve diferencia entre la derecha y la izquierda.