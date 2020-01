Masiva protesta contra Correa

En una manifestación que ocupó toda la avenida 9 de Octubre, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, lanzó al presidente Rafael Correa el reto de que escuche lo que el pueblo ecuatoriano gritó ayer y haga lo que tenga que hacer o se atenga a las consecuencias.

“Dice que el derecho a prosperar merece castigo, ese país no lo vamos a aceptar nunca, porque ese no es Ecuador, ese es Venezuela...”, país que según Correa merece todo el respeto porque ha reducido la pobreza, remarcó Nebot mofándose de que a lo mejor dice eso porque como allá no hay nada, a lo mejor no hay ni pobreza.

Miles de personas apoyaron el llamado de Jaime Nebot. CORTESÍA Rafael Correa retó hace una semana a la oposición a un referendo revocatorio. Ayer, el alcalde Jaime Nebot le dijo a los ecuatorianos que acogieron su llamado, que si quieren darle una patada al man

¿Quieren que Ecuador sea Venezuela?, ¿Ustedes quieren el país que nos propone Correa?, preguntó. La multitud respondió: ¡NO!

En respuesta, el mandatario señaló que ya él lo había advertido, que quieren deslegitimar al gobierno con sus pasquines, con sus medios de comunicación, y que lo que está sucediendo lo estaban planeando hace meses o quizás años.

Guayaquil le dijo no ayer a las políticas del gobierno de Rafael Correa. Al grito de ¡Fuera Correa! miles de habitantes se congregaron en la avenida 9 de Octubre, la principal arteria vial de la ciudad, donde respondieron con gritos, ondear de banderas y aplausos a un fogoso discurso del alcalde Jaime Nebot, quien ha liderado el llamado a las protestas contra los proyectos de ley sobre herencia y plusvalía en las últimas semanas.

Al iniciar su discurso, que estuvo cargado de epítetos y descalificaciones contra Correa y sus políticas de Estado, Nebot destacó que la multitud presente, “pacífica pero rebelde”, sí representa a Ecuador.

“Que ilumine esta antorcha nuestro entendimiento... Y que también incendie al Ecuador de civismo para rechazar el atropello y el engaño, que lo incendie de rebeldía para rechazar ese país que no es el nuestro y que nos quieren imponer, y que lo incendie de valor para reclamar con agallas el país que queremos”, apuntó.

El burgomaestre denunció que el Gobierno llamó a los colegios para evitar que maestros y alumnos salieran a la marcha, que visitaron y llamaron a los empresarios y trabajadores para que no fueran, que trataron de evitar el paso de los buses que traían a la gente desde cantones de Guayaquil y que hasta falsificaron su voz “–como lo hace mal el presidente cuando habla con voz de hombre–”. “Pero nada de eso les funcionó”, gritó.

“Este hombre no es demócrata porque los demócratas no hacen este tipo de cosas, se saben empleados del pueblo y no dueños del pueblo, como cree este señor que es... Este señor no es dueño ya de nada”, remarcó.

Aseguró que el país atraviesa un grave momento. “No es simplemente político, no es simplemente tributario, es fundamentalmente ideológico, conceptual”, porque Correa y su gobiernodecidieron poner el país al revés.

“Lo ilegítimo lo quieren volver legítimo”, afirmó el alcalde, y puso como ejemplo que para el Gobierno es legítimo coartar la libertad de expresión, coartar el derecho de los trabajadores a recibir utilidades completas, reformar la Constitución sin contar con el pueblo, entre otros. “Ese es parte del país que nos quieren imponer”, agregó.

“¿Ustedes quieren el país que nos propone Correa?”, preguntó Nebot. ¡No! respondió la multitud.

“Este es el momento de Guayaquil y Ecuador, el momento de rescatar el país sobre todas las cosas y sobre todos los intereses”, dijo.

Al cierre de esta edición y tras hacer un llamado a un pacto ético y un diálogo a la oposición, el presidente Correa anunció una flexibilización de las leyes de herencia y plusvalía.

El senador brasileño Roberto Requiao, integrante de la misión de parlamentarios de ese país en Venezuela para reunirse con distintos sectores políticos, calificó de “muy buena” la conversación mantenida ayer con el dos veces candidato presidencial por la oposición, Henrique Capriles.

“Muy buena conversa con Capriles (...) hablamos de la política del mundo, de la política de Venezuela y de lo que puede hacer Brasil para colaborar con el proceso político venezolano”, reveló Requiao, quien encabeza esta misión de parlamentarios afines al partido de gobierno brasileño, al finalizar la reunión con Capriles.

, escribió por su parte Capriles en su cuenta de Twitter tras el encuentro.

Requiao también dijo que su visión del país “siempre va a ser fantástica”, después de reunirse con familiares de los opositores presos, agrupaciones que engloban a parientes de los fallecidos durante las protestas de 2014 y representantes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.