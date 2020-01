Sigue el drama de los desaparecidos en dictadura

Más de 20 años después del fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, aún no se sabe de 377 desaparecidos, y millones de hectáreas siguen en manos de colaboradores de ese régimen que se adueñaron de fincas ilegalmente, dijo Najeeb Amado, secretario general del Partido Comunista Paraguayo.

Stroessner gobernó con mano de hierro entre 1954 y 1989. Falleció en 2006 en Brasilia, donde vivía exiliado tras su caída.

“A 22 años de aquel suceso (de la dictadura) continúan desaparecidas 377 personas y los bienes públicos malhabidos en poder de sus ex servidores siguen sin recuperarse”, dijo Najeeb en una entrevista con The Associated Press.

“Es asombroso cómo los actuales poderes del Estado, la fiscalía y el Poder Judicial, no actúan para dar justicia a los familiares de los 377 desaparecidos, según el informe final de la Comisión Verdad y Justicia que en 2008 fue presentado por monseñor Mario Melanio Medina, director de ese organismo”, explicó Amado.