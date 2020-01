UE rechazará plan de acogida de inmigrantes

Las naciones de la Unión Europea (EU) rechazarán un plan que les obliga a compartir miles de refugiados que llegan a Grecia e Italia, dijeron diplomáticos en vísperas de la reunión cumbre de hoy jueves en cuyo temario figura de manera prominente la oleada de inmigrantes.

Los conflictos y la pobreza han movilizado a más de 100 mil migrantes hacia Europa este año, y casi 2 mil han muerto o desaparecido durante el cruce del Mar Mediterráneo.

La Unión Europea desea que las 28 naciones compartan los 40 mil sirios y eritreos que lleguen a Grecia e Italia en los próximos dos años para aliviar la carga. El plan se considera una medida de emergencia para ayudar a enfrentar la masa de migrantes que llega en embarcaciones precarias. Pero un alto funcionario de la UE dijo ayer que “la idea de que Bruselas vaya a imponer cuotas no prosperará”.

El funcionario está involucrado en los preparativos de la cumbre y no quiso ser identificado porque las deliberaciones están en marcha. Un borrador de la declaración final de la cumbre obtenida por The Associated Press dice que “todos los Estados miembros acordarán para fines de junio la distribución” de los refugiados.