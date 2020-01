Amor por los libros

El título de esta nota es la frase que escogió el dramaturgo y novelista Raúl Leis para definir la labor editorial que ha realizado desde hace dos décadas en Panamá la profesora Ileana Gólcher.

Leis fue el encargado de presentar Escriba y publique su libro, patrocinado por el Banco Nacional de Panamá y una iniciativa de Gólcher, que ha sido consultora para organismos de Naciones Unidas como el UNICEF y la UNESCO.

Opina el también sociólogo que este texto de Gólcher no solo es una muestra del aprecio que siente la autora por los libros, sino también una guía esencial para todo aquel que aspira a publicar su trabajo, pues le enseña a sus lectores distintos aspectos de metodología, planificación y diseño, detalles importantes algo para mejorar la calidad de lo que se publica en beneficio de la educación, principalmente entre los niños y jóvenes panameños.

Resaltó Leis el coraje y la inteligencia de personas como Golcher, que todavía se atreven a participar en una aventura tan peligrosa y llena de riesgos como es editar un libro en este país.

Destacó el autor de obras de teatro como La cantina de Pancha Manchá y El puente la relevancia de Escriba y publique su libro como arma de enseñanza y la habilidad de su creadora para transmitir sus conocimientos y experiencias.

Raúl Leis sabe que todavía hay en el país personas que no tienen la posibilidad de acercarse a los libros, ya sea por sus altos precios o por falta de una educación apropiada, pero la presencia de libros de orientación como el de Gólcher le permitirá a los particulares la ocasión de que la brecha de los no lectores se reduzca gradualmente y que no se tenga la necesidad de que en Panamá se publiquen textos extranjeros que informen sobre acontecimientos relacionados directamente con la historia nacional.

Es significativo para el profesor universitario que en un mundo en guerra, donde todavía impera el desamor, la violencia, la pobreza y la desigualdad haya personas interesadas en amar los libros y enseñar a cómo hacerlos.

En tanto, Ileana Gólcher consideró que su libro era un aporte a Panamá en tiempos en que dentro y fuera de la Asamble Legislativa se debate una ley que regula el uso de los textos escolares y obras complementarias, nacionales y extranjeras, en los centros de educación oficiales y particulares.

Opina Gólcher que cada libro editado en el país es una prueba de soberanía, identidad y compromiso de la clase intelectual panameña con su tierra.

Golcher explicó que Escriba y publique su libro es una ampliación de una publicación suya editada por la UNESCO en 1994.