‘Anatomía del terror’

EXTREMISMO

Este es el título del último libro escrito por Ali Soufan, exagente especial de contraterrorismo del FBI, sobre Al Qaeda y su metamorfosis y derivado, el Estado Islámico.

Soufan compara a estos con la hidra, figura de la mitología griega. Al cortarle una cabeza crecían dos. Alega que al darse el ataque de septiembre 11 de 2001, Al Qaeda contaba con 400 o 500 miembros. Ahora se ha multiplicado en miles a través de Siria, Irak, Túnez y Libia. Los ataques terroristas contra Manchester y Londres son un ejemplo de cómo estas organizaciones se han adaptado y crecido.

Las credenciales de Soufan son impresionantes. Fue el investigador principal del USS Cole, destructor de la Marina estadounidense, atacado en un atentado suicida en 2000, e identificó al actor intelectual del ataque en septiembre 11, Khalid Shaik Mohammed.

El autor escribe del “resultado desastroso” de lo que fue la invasión y guerra de Irak. Menciona dos errores principales: la desintegración del Ejército iraquí y el despedir a los funcionarios que formaban parte del partido Baath, principal aliado de Saddam Hussein. Estos dos hechos trajeron como consecuencia la fundación del Estado Islámico y sus tentáculos. ¿Pero cómo funcionan estas nuevas organizaciones? Empezando que al llegar a un nuevo territorio, fundan un centro comunitario. Esto les sirve para reclutar nuevos miembros, que a la vez se convierten en adeptos para el adoctrinamiento de otros más.

Soufan no confía en la obtención de información por tortura. Cree que esta va a ser falsa. Como es de origen libanés, habla perfectamente el árabe y con eso entabla pacientemente un diálogo con el terrorista. Deduce que a la hidra no se le puede matar dándole a la cabeza, hay que cortarle el cuello. En otras palabras, no hay una fácil solución para erradicar el terrorismo.

En la década de 1940, el famoso historiador británico Arnold Toynbee escribió que había dos formas en que el islamismo contemporáneo podía confrontar los avances de Occidente. Una era aceptándolo e imitándolo, como lo hizo Mustafa Kemal Ataturk en la década de 1920 en Turquía. La otra era tratando de revivir el califato y volver al fundamentalismo, como lo es en gran medida el wahabismo de Arabia Saudita.

Como se puede deducir, la Anatomía del terror es un libro indispensable para los que queremos tratar de entender el origen y “metástasis” del terrorismo fundamentalista.