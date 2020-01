Antonio Banderas ¿de Pancho Villa?

MEXICO. —Los mexicanos están furiosos porque el actor español Antonio Banderas va a representar la vida del revolucionario Pancho Villa en el celuloide.

La idea de que Banderas esté interpretando a Villa para un público estadounidense ha revuelto las tripas de muchos mexicanos, ya que no solo Villa odiaba a los vecinos del norte y a los españoles, sino porque no ven a Banderas en ese papel.

Banderas filmó la película And Starring Pancho Villa as Himself (Y con Pancho Villa en el papel protagónico de sí mismo) para la cadena de televisión por cable HBO a pesar de que el tratamiento de la historia mexicana por Hollywood eriza la piel de los aztecas.

Hace poco, la actriz mexicana Salma Hayek interpretó a la artista Frida Kahlo en una película hollywoodense en la cual se habla en inglés con acento hispano.

De todas formas, algunos estadounidenses también están molestos por el trato de HBO a Villa, que encabezó al último ejército que invadió Estados Unidos. En ese ataque Villa mató a 18 estadounidenses en 1916.

Banderas ha prometido que la película dará un trato ecuánime, pero la polémica está servida en la mesa.

Imitadores de Villa como Adolfo López Villarreal dicen que el papel tuvo que haberlo interpretado un mexicano. “Me gusta Banderas, pero es español. Pienso que hay actores mexicanos que pueden hacer un muy buen papel”.

Los productores de la película defienden el trato de la película a Villa y a Estados Unidos. Banderas dijo, sin embargo, en una conferencia en octubre, antes de empezar a filmar la película que ``no tiene un punto de vista estadounidense. Pienso que les molestará a ellos un poquito más” que a los mexicanos.

Villa fue un personaje contradictorio, cruel a veces y otras magnánimo. Así como ordenaba la matanza de soldados una vez capturados, podía ordenar la redistribución de tierra y el recorte de impuestos en grandes zonas de tierra.

Durante años evitó a las tropa estadounidense, pero en 1923 el gobierno mexicano ordenó matarlo.