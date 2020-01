BUEN COMER Restaurante Continental

El otro día invité a alguien de RDT y me vino con necedades del tipo de “Ay, pero, ¿qué se come rico ahí?” y le contesté, por supuesto, que era un zoquete, que la razón por la que La Prensa se gasta fortunas en este rollo es, precisamente, para evitarles a los lectores los chascos. Para eso, estoy yo.

Así que ya se imaginarán que lo he visto casi todo. Pero lo que no había visto era el plato de langostinos más barato de la ciudad. Te juro que los langostinos agridulces (porque en mi casa, como pidas comida china y no haya nada agridulce, te exilan) eran enormes, y por ocho dólares, venían por lo menos 12.

El restaurante en sí no es nada especial: el típico galpón con bancos de plástico rojo, estatua de Buda y menú iluminado estilo Niko’s, con un mostrador de bandejas al vapor básicamente desocupado. Una nevera de sodas, una escalera que no conduce a ningún sitio. Y una sopa Mayor Alemán que le roncan las maracas. En primer lugar, el caldo estaba rico, denso, lleno de sabores y pizquitas; los fideos hechos a la textura correcta, y literalmente tan colmado de cositas que le deberían poner sopa Rubén Darío, porque trae verso, perla, pluma y flor: bok choi crocante, hongos chinos y setas carnosas, además de jamón, gallina (no tenían pato ese día), camarones, puerco liso, costillita, carne, huevo y vegetales.

Los rollos de primavera también traían algo que ya han olvidado muchos, o sea puerco liso y jamón en el relleno, aunque la piel no les quedó crocante; el arroz Young Chow estaba un poco desabrido (le faltó un poco de polvo de cinco especias) y aunque el tao fu de hongos con carne estaba sabroso, estuvo algo cariñoso a nueve dólares (eso es, en comparación con el resto del menú). El leon pan mein estuvo muy, muy rico, también con toda suerte de cositas ricas adentro, y mi RDT mató por los vegetales chinos, que traían bok choi , mostaza, hongos chinos y setas, zanahorias, brócoli y apio, todos muy fresquitos.

Otra excelente compra fue la gallina al vapor con jengibre, que era una gallina entera asada, troceada y luego sepultada bajo abundante jengibre y cebolla picaditos, y puesta al vapor por un buen rato. La gallina con curry estuvo rica también, con una sazón de curry muy delicada y pedazos de pechuga deshuesada con brócoli, zanahoria y otros vegetales, pero no le llegó a la de jengibre.

Tienen bandejas para grupos grandes y platos más mundanos como chuleta frita con papas fritas; algo que el menú describe como “delito de corvina” y que dejó a RDT totalmente anonadado hasta que nos percatamos de que se trataba de “deditos” y no un acto antisocial; ceviche, que por supuesto no se me ocurrió pedir, y postres totalmente ausentes, claro. De beber, jugos y sodas. Además, reparten a domicilio. Dixit.

Calificación: **

Presupuesto: $

Dirección: Plaza Agora Chanis No. 12

Horario: de lunes a domingo, de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.

Teléfonos: 235-8929, 235-8699

Acceso a discapacitados: Sí

Aceptan: solo efectivo

Recomendamos: Sopa Mayor Alemán B/.3.25, vegetales chinos con costillita B/.4.75

Buena relación costo-calidad: Gallina al vapor con jengibre B/.8.00, langostinos agridulces B./8.00.