‘Bye, Bye, Shangri-La’: Marco Julio de Obaldía Miranda

HISTORIA

El material de que está hecho este artículo es el mismo del que se hacen los celos y las segundas lunas de miel: la incertidumbre. Mi esposa y yo vivimos varios años en Estados Unidos (EU) y, en su capital, Washington, nacieron nuestros tres primeros hijos. Estábamos ahí en el año 62 del siglo pasado, cuando nuestro presidente, Roberto F. Chiari, visitó a su par estadounidense, John F. Kennedy. Me molestó la forma como The Washington Post trató a Chiari. Creo que porque no consiguió dinero, pero obtuvo algo –a mi juicio– más valioso para nosotros: que la bandera patria ondeara junto a la de EU donde quiera que esta se izara. Ese acuerdo no incluiría, como es natural, las bases militares estadounidenses.

Regresamos a Panamá a principios de 1963 y comencé a dar clases en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá.

En noviembre de 1963, el mundo se estremeció por el asesinato del presidente Kennedy en Dallas, Texas. Como consecuencia de este hecho, la Presidencia de EU, pasó de estar en manos de un católico de Massachusetts a las de un protestante de Texas. Estados Unidos es un país muy extenso, pero es precisamente eso: “estados”, con sus leyes y reglamentos, y unidos por razones prácticas. Eso está claramente estipulado en las 13 rayas idénticas de su bandera que simbolizan los estados de Nueva Inglaterra; una invención, por tanto, heredada de su madre, Inglaterra, y las estrellas, el número de tales estados.

La Zona del Canal estaba regida por las leyes (creo) de Alabama, de allí el Silver Roll y el Gold Roll y muchas otras cosas propias de un estado sureño.

En enero de 1964, antes de pasar dos meses del asesinato de Kennedy, los jóvenes estudiantes del Colegio de Balboa se opusieron a que un grupo de alumnos del Instituto Nacional izaran la bandera panameña, vis a vis, la estadounidense, cosa que cumplía con el acuerdo internacional y, algo inconcebible, los estudiantes de EU se oponían a ello, violando así un mandato federal.

El presidente Chiari tomó la decisión que el hecho ameritaba, se rompieron (o suspendieron) las relaciones diplomáticas y, en abril de 1964, se estableció un acuerdo entre ambas naciones que, de hecho, anunciaba la “extrema unción” de la Zona del Canal, porque cualquier pareja que escoja una solución que garantice que nunca va a tener disputas, lo que de hecho está haciendo es divorciándose y tal fue la salomónica tesis exigida sine qua non a las negociaciones.

Como ves, estimado lector, algo muy sencillo, monótono, insípido, aséptico y aburrido, como un texto de geometría plana, pero de tal forma fue escrita la historia. Shangri-La existió, pero no en las remotas y frías montañas de Nepal, sino en las cálidas aguas de nuestros dos océanos, y unos adolescentes mal aconsejados o desobedientes, como niños jugando con fósforos, dieron inicio a su destrucción.