La filosofía de Cambio Democrático: Juan Ramón Sevillano Callejas

INCONSCIENCIA

Agradezco a Sergio Gálvez el que haya desenmascarado y confesado la verdad de su partido. Pido disculpas a los panameños por no llamarlo señor, el término le queda grande. Para mí hay diferencia entre hombre, señor, caballero y don. Los últimos tres son adjetivos que no todo el mundo tiene.

Cuando Sergio Gálvez dijo “a la gente no le importa de dónde viene el jamón”, lo que hizo fue dibujar a cuerpo completo la ideología de su partido. La génesis de su filosofía viene del creador de Cambio Democrático (CD), una persona que cree que todos somos mercancía. Este partido se ha aprovechado de la falta de valores, y su apuesta a ganar las próximas elecciones está en la premisa “los panameños se venden”.

De ganar CD, la maltrecha situación de los valores éticos empeorará para desgracia de la inmensa mayoría de buenos panameños, pero silenciosos o cómplices por omisión en su deber ciudadano.

Su candidato se intenta desligar de estas malas costumbres de sus copartidarios, pero no podrá con ellos, ya que él es uno de los que ha permitido que estos cada día tengan más poder.

Y como le he dicho en escritos anteriores: “dime con quién andas y te diré quién eres”, José Domingo Arias.

Hablando de forma generalizada puede decir, lamentablemente, que demasiados ciudadanos no tienen dignidad. Una vez escribí que había hecho mella en la población el dicho aupado por los empresarios “De dignidad no se vive, o la dignidad no se come”. Ahora pagaremos las consecuencias. También puedo decir que el panameño no se valora, que no es trabajador, que ahora es vulgar, chabacano y soez. Pero para su propia desgracia, lo están convirtiendo en un parásito.

A quién o a qué sector le conviene que el ciudadano se mantenga con esas cualidades, la respuesta es fácil. Uno, a los políticos que conservarán a los borregos en su redil; dos, a los empresarios, que tendrán a trabajadores con menos derechos y beneficios sociales por su falta de preparación.

Y para prueba de ello un botón. Es vulgar ver cómo se llenan los hangares o depósitos con bienes materiales y alimentos, sin que las autoridades borregas hagan nada. Estoy sumamente preocupado, porque al conversar con el pueblo me doy cuenta de que no visualiza el peligro que representa un triunfo del CD en las elecciones de mayo de 2014. De ganar, como se vislumbra, habrá con toda seguridad más tránsfugas. Eso sí, comprados a precio de baratillo, lo que será otro mal ejemplo para la juventud. Y si ya teníamos problemas por la falta de valores, estos dejarán de existir entre los que nos gobernarán y así, sucesivamente, entre un mayor número de la población panameña.

Esto me recuerda al PRI, durante 60 años en México, o al Copei, durante 40 años en Venezuela. Qué problema fue quitarlos. Anoto ahora que el PRI regresó al poder.