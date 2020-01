Condición de flagrancia: Vitelio de Gracia Perigault

INICIATIVA DE LEY

El Código Judicial vigente señala, taxativamente, que debe existir condición de flagrancia para que se dé un allanamiento sin autorización previa de juez competente. Esto significa que cuando el delincuente comete un delito de asalto, es perseguido por las autoridades y se refugia en una vivienda, siendo detectado, la policía puede realizar allanamiento (penetrar en la vivienda) sin autorización previa. Lo que no puede hacer es allanar, sin previa autorización, cuando no existe condición de flagrancia (delito en curso)... Hacerlo es generar una situación de anarquía policiva y se presta para abusos (¿en campaña política?).

El diccionario de la Real Academia define allanamiento como: “3. Am. Registro policial de un domicilio.”... Más adelante señala: “de morada. m. Der. Delito que comete quien sin habitar en ella, entra o se mantiene en morada ajena contra la voluntad de su ocupante”.

La iniciativa de ley presentada por el magistrado presidente de la Corte Suprema, con la que pretende otorgarle a las autoridades policiales (Policía Nacional) la discrecionalidad de allanar (penetrar en las viviendas) cualquier domicilio en cualquier momento, sin previa autorización judicial y sin condición de flagrancia, es ilegal por desconocer lo reglamentado en el Código Judicial y por ser contraria a lo que plantea el Código Procesal Penal.

Percibo que esta iniciativa, entre otras cosas, es para cubrir lo ilegal de la detención y registro de vehículos (automóviles) y de sus ocupantes, con manos arriba, sin que medie motivo (condición de flagrancia); o la detención en las calles de transeúntes, exigirle sus documentos, registrarles sus pertenecías, nuevamente sin existir motivo y sin autorización de juez. Aún más grave es la utilización del ilegal y humillante pele police, sometiendo a ciudadanos en cualquier momento para registrar su cédula... Nuevamente, sin que medie causa, motivo o condición de flagrancia, solo el parecer discrecional del agente de policía, a quien cuando se le cuestiona su actuar, solo responde: “son órdenes superiores”. De todo lo anterior he sido víctima o testigo presencial.

El jueves 2 de marzo, a las 11:30 a.m., circulaba en mi vehículo, acompañado de mi hijo, y me detuvo un teniente de la policía en la entrada de Nuevo Gorgona. Me solicitó mi licencia, se la entregué y exigió que le entregara la cédula de mi hijo. Al preguntarle qué había hecho mi hijo, me dijo que era para pasarlo por el pele police. Le pregunté ¿por qué, si no mediaba acto ilícito alguno para esta petición?, me respondió que yo no sabía qué hacía mi hijo... lo que me parece un atrevimiento e insulto de una supuesta autoridad encargada de garantizar la seguridad y honra de todos. Lo peor es que si, ante semejante insolencia uno contesta con igual trato, entonces, te ganas una golpiza o te llevan a la corregiduría por irrespeto a la autoridad, y te condenan y multan sin atender tus explicaciones.

¿Quién es este superior que se abroga semejante violación a la Constitución y dónde quedan mis derechos y garantías ciudadanas? ¿Cómo es posible que, a pesar del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el uso del pele police, este policía manifieste que ese fallo no le atañe a él y que continuará ordenando a sus subalternos el uso de ese artefacto? Y le añade sal a la herida, señalando que su reglamento de policía lo faculta a usar el pele police... ¿Y nuestros derechos humanos y ciudadanos? ¿Dónde está la Defensora del Pueblo que no se pronuncia en contra, así como en rechazo de la pretensión del presidente de la Corte?

Este nuevo mamotreto jurídico, iniciativa casi exclusiva del presidente de la Corte, sin consultar al pleno, será presentado a la Asamblea Nacional para que sea ley de la República. Lo señalado en estos comentarios es solo un artículo que se introduce en la pretendida ley, que encierra más peligros por cuanto que somete a los magistrados de los tribunales, así como a los jueces, al capricho de la mayoría gubernamental en la Corte Suprema. No entraremos a comentar los otros artículos de la cínica iniciativa, ya que escucho las calificadas voces de Rogelio Cruz, Ana Matilde Gómez, Esmeralda de Troitiño y otros distinguidos abogados que protestan y las rechazan con sólidos argumentos legales y morales.

Así lo percibo, así lo escribo.