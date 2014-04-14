Congresos médicos y prevención de conflictos

Anualmente ocurren conflictos en el sector salud, y al parecer no hay forma de evitarlos o prevenirlos. También se dan eventos médicos, científicos y gremiales que podrían ser herramientas para la detección y prevención de dichos conflictos, en la prevención y tratamiento de enfermedades, en el componente laboral, salarios, escalafones, condiciones y calidad en el trabajo, entre otros.

Los congresos médicos permiten la divulgación de información científica; favorecen la creación de sistemas de comunicación y el contacto científico, profesional y cultural con otros colegas; ayudan al desarrollo y perfeccionamiento de habilidades y dejan la sensación final de que se trabaja por el bien común. Una vez en el evento, podemos encontrarnos con mesas redondas, cursos, sesiones de carteles, mesas de trabajo y conferencias. Son los escenarios ideales para que surjan recomendaciones de estudios locales, dirigidas a las autoridades de salud.

En Panamá, en la mayoría de estas reuniones se aborda una variedad de temas seleccionados por los organizadores, y casi en su totalidad se presentan en forma de conferencias magistrales; hay poca oportunidad para que los profesionales muestren sus estudios en función de los problemas nacionales, y que se discutan temas relacionados con los problemas de salud pública, con el desarrollo de debates que culminen con una orientación, recomendación o guía para las autoridades del ramo.

En el año 2000, el Ministerio de Salud en conjunto con el Instituto Conmemorativo Gorgas, publicó los Lineamientos de Política de Investigación en Salud en Panamá, que pretendía dejar trazada una hoja de ruta que impulsase a la investigación médica, en función de las necesidades de salud pública. El documento quedó relegado a la biblioteca.

Los congresos y las jornadas médicas deben se foros para la discusión de investigaciones de problemas locales y, para tal fin, los organizadores tendrían que establecer y divulgar, con la debida anticipación, el o los temas centrales a ser investigados y luego debatidos. Los títulos del evento deben dejar saber que se le dará prioridad a uno o varios problemas del ramo médico, que ese tema será estudiado con la mayor profundidad posible, y que, poco tiempo después de finalizada la actividad, saldrá un documento dirigido a las autoridades de salud. No se trata de las memorias del evento; hablamos de un legado en el que se presente la visión del problema y las recomendaciones sugeridas por los expertos. Para garantizar el éxito, hay que implementar un calendario global y anticipado de todos los congresos y jornadas a realizar. Los temas gremiales también podrían abordarse con igual metodología.

Al final, ya sea que la recomendación fuese médico-científica o gremial-laboral, quien así lo hiciese, con transparencia pública y proactiva, estaría contribuyendo a la prevención de las crisis y a la solución de los problemas en el sector salud.

El autor es médico.