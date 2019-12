‘Disciplina, honor y abnegación’, un lema que identifica y perdura: Adán A. Vásquez N.

ANIVERSARIO DE EL POLVORÍN

El 28 de noviembre de 1887 es la fecha del acto oficial con el que se dio por creado el Cuerpo de Bomberos de Panamá, bajo la supervisión de las autoridades del Departamento del Istmo. La entidad nació gracias a la organización y dirección de Ricardo Arango y Rodolfo Hasted, ambos istmeños y patriotas.

Nuestro cuerpo de bomberos inició su funcionamiento con dos compañías: la Panamá No. 1, la China No. 2 y con la Columna de Hacheros, todas estas brigadas fueron conformadas por jóvenes voluntarios de familias renombradas de la sociedad local y por algunos extranjeros residentes en el istmo. En los actos de celebración, los nuevos bomberos voluntarios iniciaron con prácticas y actividades demostrativas, para familiarizarse con los diversos equipos y destrezas, visualizando los retos y desafíos que el destino les deparaba hasta alcanzar el sitial de honor que ocupa hoy la institución y sus miembros, casi 129 años después de su creación.

En contexto, el voluntariado suma el trabajo de las personas que sirven a una comunidad por decisión propia. El término también hace referencia al conjunto de dichas personas, los voluntarios. Estos no cobran por su labor, y trabajan no solo para otros sino con otros, sintiendo sus problemas como propios, igual que las acciones para solucionarlos, con base en el altruismo, la solidaridad y la responsabilidad ciudadana. Para el voluntario, ser bombero no es un trabajo, es mucho más que eso, comprende cualidades que a quienes le rinden culto al dinero se les hace difícil aceptar.

En la actualidad, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (Regional Panamá) cuenta con aproximadamente 800 voluntarios, hombres y mujeres prestos a servirle a la nación, y entre los que se destacan profesionales del derecho, medicina, ingeniería, administración y finanzas, electricistas y comerciantes, entre muchos otros. Todos son ciudadanos honorables que quieren hacer aportes profesionales de carácter administrativo, estructural o científico durante las diversas emergencias y actividades de las que participan.

Esta institución guarda celosamente su visión solidaria de salvaguardar vidas y propiedades, como bien lo establece la Ley 10 del 16 de marzo del 2010, que crea el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, garantizando el desarrollo, la paz social y los beneficios generalizados para el país.

Sin embargo, desde hace unos ocho años los bomberos voluntarios han ido en descenso. Otrora las compañías estaban integradas por entre 40 y 45 bomberos, hoy día no pasan de entre 15 y 25, con suerte. En todo el país hay cerca de 3 mil bomberos voluntarios, por esto hacemos un llamado a la ciudadanía, en general, a participar en el proyecto de los voluntarios y unirse a la fuerza en todos los cuarteles del país.

Como es costumbre, el 5 de mayo de cada año el Cuerpo de Bomberos conmemora la explosión de El Polvorín. Este año se cumplen 102 años de esta tragedia. La fecha nos recuerda que es necesario rendir tributo a todos los hombres y mujeres, voluntarios y de la guardia permanente y, sobre todo, a los héroes que fallecieron en la labor de salvar vidas, preservando los intereses de la población, cuando no vacilaron en atender el llamado al sacrificio, haciendo grande el lema que nos identifica y perdura: “Disciplina, honor y abnegación.