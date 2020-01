Erika Ender impulsa debut de Alejandro Montaner

La compositora panameña Erika Ender participó con dos temas en el álbum debut de Alejandro Montaner, hijo del cantautor venezolano Ricardo Montaner, según reveló a La Prensa en entrevista telefónica.

Junto con Alejandro Jaén, Ender escribió Si no es mucho pedir y la balada Todo lo que tengo, título también del disco, y además es uno de los temas que se escucha en la telenovela Vale todo, una coproducción entre “Telemundo” y “TV Globo” que se transmite actualmente en Estados Unidos.

Otro proyecto en el que está involucrada Ender es el último disco de Angel López, ex integrante de Son by 4. La panameña escribió para él la versión en español de I believe I can fly de R. Kelly, Sé que puedo volar.

A sus 27 años Ender ya ha compuesto temas para artistas importantes como Chayanne, Elvis Crespo, OV7, Azúcar Moreno, Gisselle, Jaci Velásquez, Eduardo Verástegui, Melina León y Marcos Llunas.

Escribió Purest of pain, la versión en inglés del exitoso tema A puro dolor grabado por el grupo puertorriqueño Son by 4.

Se siente muy orgullosa de haber recibido en abril de este año el premio ASCAP (las siglas en inglés para Sociedad Americana de Autores Compositores y Editores) por Mejor Canción Pop Balada del Año, con Candela de Chayanne.