Haciendo cuentas de las arenas del Sahara: Orlando Acosta Patiño

GASTO PÚBLICO

La información meteorológica indica que el Caribe y Panamá están expuestos a las arenas del Sahara que nos traen los vientos trasatlánticos. Se trata de partículas provenientes del desierto que contienen material biológico y químico. En los últimos años el estudio de las nubes de polvo generadas por las tormentas del desierto, principalmente las del Sahara, ha cobrado especial interés en el mundo debido a la posible influencia de ese elemento contaminante del aire sobre el clima y otros ecosistemas.

Creo que las arenas nos traerán otros efectos en el ámbito de la transparencia y el uso de fondos públicos, que tardarán en explicarnos los políticos.

Mi amigo Roberto, desde Sevilla, me comentó, en las redes sociales, que los vientos de “levante” también hacen cambiar las condiciones del clima en la capital Hispalis. Pero no me contó si esos vientos provocan alergia entre los habitantes de Triana y los políticos sevillanos. Me dijo, de ñapa, que en Italia se les conoce como “siroco”.

Los panameños, al igual que los españoles, estamos azotados por tormentas –y no precisamente de arena– que además enrarecen el aire.

Los medios de prensa locales también cuentan que la Asamblea Nacional se ha gastado un “arenero” de plata en los viajes de los “padres y madres de la patria”. La información indica que un grupo de diputados de la Asamblea Nacional se gastó 55 mil 564 dólares con 37 centavos en una visita a Marruecos, entre el 17 y el 24 de abril de este año, según el Nodo de Transparencia de ese órgano del Estado.

Agrega la nota periodística, que Mariela Vega, Dana Castañeda, Noriel Castillo (suplente de Noriel Salerno) y Nubia Starnes (suplente de Aristides de Icaza), de Cambio Democrático; Katleen Levy, vicepresidenta de la Asamblea Nacional y del oficialista Partido Panameñista, todos recibieron 4 mil 900 dólares de viáticos, mientras que los pasajes de Vega, Castañeda y Sternes costaron 7 mil 395 dólares con 07 centavos. Además, los pasajes de Castillo y Levy costaron a los contribuyentes 4 mil 439 dólares con 58 centavos.

En estos días los amaneceres y atardeceres podrían verse en tono rojizo en los países del Caribe, pero el bello espectáculo traería un mensaje poco alentador en el contexto nacional. Es un hecho más que conocido que tenemos muchas necesidades que resolver en los campos de salud y educación, por lo que me gustaría conocer en detalle qué fueron a hacer los diputados a Marruecos y qué nos trajeron de vuelta?

Tampoco he tenido noticias sobre si la representación diplomática de Panamá en Marruecos coordinó algunas acciones en la agenda oficial de los diputados viajeros que justificaran ese viaje oficial.

Volviendo al tema de los meteorólogos y de las tecnologías disponibles de carácter satelital, nos dicen que desde el espacio es posible observar la formación de las nubes de polvo y su posterior desplazamiento, los científicos abrieron el camino para avanzar en esas investigaciones. Desco nozco si las tecnologías de información, disponibles en Panamá, nos pueden permitir conocer más acerca de la misión de los políticos panameños en tierras marroquíes. Espero saberlo, y que la Asamblea Nacional me cuente qué fueron a hacer a Marruecos.

Pido cuentas, al igual que la mayoría de los panameños, pero creo que solo alcanzaré a conocer la información de los científicos y me conformaré con las fotos de los funcionarios posando con los camellos en Rabat. ¿Y a ti, panameño, te gustaría que te dieran cuentas de estas arenas?