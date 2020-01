Inquilinos o propietarios de inmuebles con pasaje a la muerte: Carlos Penna Franco

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Cada momento que recorro la ciudad o visito inmuebles me inspira seguir escribiendo (aunque muchos no lo crean), tratando de orientar y de llamar la atención del grave peligro a que están sometidos los ciudadanos en la República de Panamá.

Debería ser un aporte de responsabilidad social empresarial de los medios de comunicación que tanto la radio como la televisión tuviesen una cuña gratuita de orientación a la ciudadanía, explicándole lo que se debe hacer para minimizar el riesgo de incendios en su hábitat. Hoy día debería haber, además, un Cuerpo de Bomberos dotado con todos los recursos y programando visitas periódicas, con personal altamente entrenado, para que el ciudadano tomase conciencia de la importancia de tener sus sistemas electromecánicos en modo operativo al 100%, listos para funcionar al momento de que ocurra cualquier anomalía inesperada en sus áreas de viviendas u oficinas.

Esto no es así en nuestro país. Con la mentalidad de que “aquí no pasa nada”, todos vivimos y soñamos pensando que en Panamá nació el Todopoderoso y nos permitimos vivir en ese letargo de ignorancia. Dios no lo permita, si algún día sucede una catástrofe, solo entonces aprenderemos a cuidarnos y a estar más pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Aprovecho este espacio para invitarlos a que visiten, a través de www.google.com bajo el nombre del suscrito, allí podrán encontrar y leer con lujo de detalles lo que he venido pregonando sobre este tema. Esa lectura, a nuestro juicio, es didáctica y constituye un llamado de atención general. El benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, con todos sus miembros –que cada día son menos– no está para cuidar a nadie, cada ciudadano debe cuidarse y exigir que las normas de seguridad se cumplan en cada sitio en donde hagamos cualquier tarea que se relacione con nuestras actividades diarias.

Es momento de que los medios de comunicación pongan un poco más de atención a este asunto y se sumen a una campaña de divulgación masiva en materia de prevención de incendios, para que las medidas no solo se divulguen durante la semana en que se conmemora la fecha, sino todos los días del año. Solo así minimizaremos el riesgo de que se desate un siniestro de grandes magnitudes, del que todos tengamos que lamentarnos.

Al benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, del que formo parte como patrono, le exigimos que implemente, de una vez por todas, el certificado de operación anual de todos los inmuebles de Panamá y que esto vaya de la mano con la renovación del seguro de protección contra riesgos de incendio.

Invito a los diputados de la República a que pasen una ley de estricto cumplimiento similar a la que ordena la utilización del cinturón de seguridad en los vehículos, o la de los seguros obligatorios de los autos, de los permisos de licencias comerciales para operar negocios (que tiene que estar a la vista) y otras más que escapan de mi memoria, así podremos decirle a los turistas y a otras personas que los hoteles y demás locales en los que se hospedan o visitan cumplen con reglas claras de seguridad, y que dichas instalaciones se mantienen operativas por cualquier problema que suceda. Hagamos un alto y pensemos un momento en todo lo planteado y nos daremos cuenta de que vale la pena hacer un esfuerzo por el bienestar de todos, panameños o no, los que habitamos esta bella tierra bendecida por Dios.