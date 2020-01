Joni Mitchell, la voz multifacética de Canadá

NUEVA YORK, EU. —Para la enciclopedia Guinness de los récords, Joni Mitchell es “una de las voces más pulidas de la música pop”. La revista estadounidense Women Who Rock ubica a la cantante, compositora y guitarrista en el séptimo puesto de su lista de “mujeres más significativas de la música del siglo XX”, entre la reina del soul Aretha Franklin y la poetisa del rock Patti Smith.

La rubia canadiense, que este viernes (7 de noviembre) cumple 60 años, comenzó su carrera a principios de los años 60 en los locales de folk y rock de Toronto, de donde también surgió Gordon Lightfoot. Previamente, la hija de una maestra y un oficial de la Marina, nacida como Roberta Joan Anderson, había aprendido a tocar la guitarra con un disco didáctico del cantante folk Pete Seeger.

En 1965, la boda con su colega Chuck Mitchell, que solo duró un año, la llevó a Estados Unidos. Allí, David Crosby de los Byrds la ayudó a producir su primer LP, Joni Mitchell (1968). En otros seis álbumes se presentó como cantante folk.

Para esos discos logró contar con artistas conocidos como Stephen Stills, Graham Nash y Neil Young.

Pero su octavo álbum, The Hissing Of Summer Lawns (1975), marcó un punto de giro en el desarrollo de su carrera. Canciones como Shades of Scarlett Conquering mostraban una tendencia al jazz. En The Jungle Line fusionó sonidos de sintetizador con los ritmos extáticos de los tambores de Burundi, mientras que Shadows and Light tenía un carácter casi religioso.

En 1979, la artista consiguió realizar un trabajo único y conmovedor en Mingus . Contiene cuatro composiciones del entonces ya muy enfermo bajista y compositor de jazz Charles Mingus, que pidió a Mitchell los textos.

Pero a medida que Mitchell se alejaba de la música más comercial, menos discos vendía. Ni siquiera la colaboración de artistas como John McLaughlin, Herbie Hancock y Pat Metheny cambió esa circunstancia. Con su incursión en el jazz se enemistó con la comunidad rockera, pero entre los puristas del jazz también la criticaban.

Mitchell no se dejó intimidar. Con el apoyo de su bajista y segundo marido Larry Klein surgieron, entre otros, Dog Eat Dog , Turbulent Indigo y Taming The Tiger , con guitarras casi orquestales. Paralelamente, la artista se dedicó a la pintura y expuso en Tokio, Toronto y Londres.

Su más reciente disco, Travelogue , apareció hace un año.