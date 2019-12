A Juani...: Xavier Sáez Llorens

REFLEXIÓN SOBRE EL DÍA DEL PADRE

Desempolvo un viejo escrito para la ocasión, convencido de que numerosos hijos agradecidos con sus padres lo harán suyo. En 2005, a mi progenitor se le apagó su reloj biológico, después de ocho décadas de existencia. Las cenizas de su cuerpo fueron esparcidas en el Camp Nou, satisfaciendo un reiterativo deseo. Ese día, el equipo culé lo honró ganando 4-1 al Racing y con gol de un chico de 17 años llamado Messi.

Sus años postremos habían sido bastante miserables. Aquejado de Parkinson, diabetes senil y ceguera progresiva, su andar se había tornado lento, orinar le resultaba angustioso, dormir representaba una odisea, comer le aburría y vivir era un martirio. Parecía pedirle perdón al tiempo pero este, implacable y luctuoso, no le concedió ningún minuto adicional de alivio. Siempre comentaba que lo más justo sería que el menoscabo de habilidades de la vejez debería llegar tarde y durar poco. Mi mente se resiste a olvidarlo, por más que un triste soneto, atribuido a Borges, sugiera que los recuerdos se desvanecen con el pasar de los años: “Ya somos el olvido que seremos./ El polvo elemental que nos ignora/ y que fue el rojo Adán y que es ahora/ todos los hombres y que no veremos./ Ya somos en la tumba las dos fechas/ del principio y del término, la caja,/ la obscena corrupción y la mortaja,/ los ritos de la muerte y las endechas./ No soy el insensato que se aferra/ al mágico sonido de su nombre;/ pienso con esperanza en aquel hombre/ que no sabrá qué fui sobre la tierra./ Bajo el indiferente azul del cielo/ esta meditación es un consuelo”.

Su memoria aún humedece mis pupilas. La ausencia de Juani sigue doliendo, aunque él, en su degradante ocaso, haya anhelado el fin. Al morir, volvemos a la nada, lúgubre lugar de donde salimos y hacia donde vamos. A la naturaleza le tiene sin cuidado nuestro destino.

Somos notoriamente intrascendentes para el vasto universo. El significado de la vida depende del método que elijamos para percibir la realidad. Si nos atenemos a la física, debido a las casi infinitas conexiones eléctricas que existen entre millones de neuronas, se podría especular que ni siquiera lo real sea un concepto legítimo. No pasa de ser una simple interpretación elaborada por la mente. La especie humana habita este planeta desde hace 2.5 millones de años y nadie sabe por cuanto más. Vivir 86 años es ciertamente una cifra despreciable en el contexto histórico. Aquello que nos haya creado -aleatoriedad cuántica, interacción fortuita entre aminoácidos, mutación de organismos primitivos o, según creyentes, una deidad omnipotente-, decidió abandonarnos hace milenios y remitirnos a los inexorables rumbos de la evolución.

La defunción es un suceso infalible. Al nacer ya tenemos edad suficiente para fallecer. Lo trágico, en todo caso, es expirar prematuramente sin haber podido ni sabido vivir. Desde una perspectiva humana, la muerte es una violencia de enigmática comprensión. Para el ecosistema, el deceso es clave para que el proceso evolutivo de las especies siga su imparable curso de selección, transformación y resiliencia al cambiante entorno que nos rodea. Desde la óptica celular, perecer es un acontecimiento esperado porque todo genoma posee telómeros que inducen apoptosis (muerte programada) ante el masivo desgaste tisular. El individuo se extingue pero sus genes trascienden a la posteridad al mezclarse en sucesivas generaciones. Lo único relevante de esa efímera presencia es, por tanto, contribuir al bienestar futuro de la humanidad. Los títulos, triunfos, bienes o tesoros logrados son solo una mera anécdota que rellena ese breve período al que denominamos vida.

Quevedo, ante la fugacidad de nuestra existencia, decía: “¡Ah de la vida!…¿Nadie me responde?/Aquí de los antaños que he vivido,/ la fortuna mis tiempos ha mordido,/ las horas mi locura las esconde,/ que sin poder saber cómo ni adónde,/ la salud y la edad se hayan huido./ Falta la vida, asiste lo vivido/ y no hay calamidad que no me ronde./ Ayer se fue, mañana no ha llegado/ hoy se está yendo sin parar un punto,/ soy un fue, y un será, y un es cansado./ En el hoy y mañana y ayer/ junto pañales y mortaja,/ y he quedado presentes sucesiones de difunto”.

El mejor legado que un padre puede dejar a sus seres queridos es haberles inculcado amor, honradez, esfuerzo, humildad, solidaridad y ética. Custodiemos a los hijos y fortalezcamos su crianza, salud, educación, seguridad y autoestima. Una familia unida es el mejor caldo de cultivo para forjar individuos de bien. Los vástagos, a su vez, deberían cuidar a sus progenitores en la senectud, demostrando gratitud por las enseñanzas y diciéndoles lo mucho que significan para ellos. Demasiada gente se arrepiente al darse cuenta tardíamente que dedicó poco tiempo a sus antecesores. Tenemos que ayudar, además, a erradicar odios, fobias, intolerancias, nacionalismos, egoísmos, racismos e injusticias sociales. Vivir en paz y armonía colectiva parece un objetivo harto sencillo.

Estamos empeñados, empero, en lograr justamente lo contrario.

Viejo, mi querido viejo. Tu recuerdo es el faro que guía mis pasos. Estarías orgulloso de ver y disfrutar a todos tus formidables nietos. Ellos esporádicamente me preguntan: ¿dónde estará el “avi”? Miren mi sombra, respondo.