Leyenda negra

En los últimos meses la sociedad panameña ha estado sometida a severas críticas que han herido las susceptibilidades no solo de la clase intelectual, sino también del panameño común.

Primero fue la película El sastre de Panamá, basada en la novela homónima de John Le Carré, la cual fue censurada con obcecante patriotismo. Más recientemente ha sido la obra How Wall Street Created a Nation, del abogado e investigador Ovidio Díaz Espino, la que ha suscitado la más acalorada controversia.

El libro maneja la hipótesis de que la independencia de Panamá formó parte de una intrincada estratagema elaborada por especuladores de la bolsa de valores de Wall Street con la finalidad de usufructuar con la reventa de las acciones del Canal francés.

En efecto, Espino explica en este su primer libro publicado cómo un sindicato de Wall Street, liderizado por William Nelson Cromwell, quien era abogado y gerente de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, compró los derechos de la Nueva Compañía del Canal Francés, con la complicidad de un accionista francés de nombre Philippe Bunau-Varilla.

Es así que por la módica suma de 3.5 millones este grupo de especuladores de la bolsa de valores neoyorquina adquirió las concesiones otorgadas por Colombia a la Compañía Universal del Canal, la cual interrumpió sus trabajos en 1887.

Las acciones de la Nueva Compañía del Canal Francés (fundada en 1892 para continuar los trabajos del Canal) fueron vendidas por el sindicato de Wall Street al gobierno de Theodore Roosevelt por 40 millones de dólares.

De acuerdo con el autor, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Colombia para la construcción del Canal (el tratado Herrán-Hay fue rechazado por el senado colombiano en 1903), el sindicato de Wall Street, ansioso de cerrar el negocio de la ventas de las acciones del canal francés con el régimen de Roosevelt, planeó, financió y ejecutó la revolución panameña para que de esta manera Estados Unidos pudiera negociar con Panamá el tratado Hay-Bunau Varilla (firmado 18 de noviembre de 1903), el cual dio inicio a las obras del Canal norteamericano.

Espino basa la premisa de su libro en una exhaustiva investigación que se prolongó durante cuatro años.

El abogado consultó casi toda la bibliografía que en la Biblioteca del Congreso y en la Biblioteca Pública de Nueva York existe sobre el tema. Aunque su búsqueda en las bibliotecas nacionales resultó infructuosa, sí pudo entrevistarse con los historiadores panameños Jorge Conte Porras y Jorge Ritter.

Asimismo, estudió cientos de documentos, entre ellos los diarios de la época (The New York Time, New York World, etc), las tres investigaciones realizadas por el Congreso norteamericano (1904, 1906, y 1912) sobre la independencia; leyó varios libros históricos, cartas y testimonios de Bunau-Varilla, Cromwell, Roosevelt, del secretario de Estado John Hay, así como de los próceres panameños, Manuel Amador Guerrero, el general Esteban Huertas, José Agustín Arango, entre otros.