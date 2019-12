Matrimonio y ‘homonomio’: Javier Barrios D.

DEBATE

El término matrimonio viene del latín matrimonium, cuyo origen etimológico proviene de dos palabras, matris (madre) y munium (defensa). Para complacer a los que objetan su uso en la legalización de las uniones homosexuales, por simple analogía podríamos acuñar el término homonomio, que, obviando el significado literal de homo (primates homínidos) o como prefijo (igual), significaría “defensa del hombre”, por razón de que los romanos se nos adelantaron dándole al término patrimonium el significado de “lo recibido del padre” (herencia) y de allí evolucionó a su connotación en español.

Los distintos estudios y las teorías que de estos se derivan, apuntan a que la homosexualidad puede tener diversas causas que se agrupan en tres categorías: algunos científicos encuentran su origen en factores biológicos (la genética, la predisposición y desequilibrios en las hormona masculinas y femeninas durante el desarrollo del feto); otros lo atribuyen a una diferenciación en el tamaño de un área del cerebro (el hipotálamo), y otros aducen causas socioculturales y psicológicas, como la crianza y la ocurrencia o vivencia de eventos, traumáticos o no, durante la fase de desarrollo del niño (oral, anal, fálica y genital, según S. Freud). Habrá casos en que quizás bastará solo uno de estos elementos y en otros será la conjugación de varios para que una persona sea homosexual. También, las investigaciones han demostrado que la homosexualidad es frecuente entre los animales, desde los primates hasta microorganismos. O sea, que es propia del reino animal, es un producto de la naturaleza y, como consecuencia, sus relaciones y uniones no son antinaturales. En conclusión, se nace homosexual o se hace o se potencia durante la niñez. Ningún adolescente o adulto es homosexual, porque, a puras ganas, un día decidió serlo, que es distinto a “salir del clóset”. De manera, que no debe catalogarse como una preferencia, sino como una orientación. Además, al desconocerse plenamente sus causas precisas, es imposible revertirlas. O sea, que cuando se es homosexual, no hay vuelta atrás; no queda otra que aceptar y afrontar la situación y luchar porque familiares, amigos y la sociedad en general lo entiendan y lo acepten.

Dicho lo anterior, lo que corresponde hacer, mientras no haya una plena aceptación –y esto vale para todo ser humano– es ganarse el respeto de la sociedad, practicando principios y valores, logrando una adecuada formación profesional y evitando excentricidades públicas, porque, a diferencia, si los heterosexuales lo hacen, la sociedad lo verá como algo incorrecto, pero normal.

Ahora que Estados Unidos aprobó la ley sobre el matrimonio gay y otros países lo tienen en agenda, los conservadores, los homofóbicos y líderes y fanáticos religiosos creen que está resurgiendo Sodoma y Gomorra. No comprenden que no están haciendo otra cosa que convertir una unión de hecho en derecho y que tal paso, además de responder a un clamor, a una necesidad, le proporciona a estas parejas seguridad jurídica frente a sus deberes y derechos económicos y a la hora de repartir bienes o herencias.

Otros, recurriendo a la Biblia, objetan que se le denomine matrimonio, lo que es pura semántica. Incluso, un sacerdote español se atrevió a afirmar que tal aspiración no es más que un capricho que cae en la estupidez y que no le extrañaría que en el futuro aprueben el matrimonio entre hermanos. Se olvida el prelado, que la Biblia, como toda ley o norma se presta a interpretaciones y tiene lagunas, por lo que se podría colegir que, si Dios creó, en un principio, al hombre (Adán) y a la mujer (Eva), siendo únicos, no encontraron otra forma de cumplir con aquel mandato de “creced y multiplicaos”, que, primero, cometiendo incesto, luego, copulando hermanos con hermanas, después, estos con los primos y primas y los primos entre sí. Incluso, para entonces debió aparecer el primer gay, pues en todas las familias los hubo o los hay o los habrá. Ni la Iglesia se salva, que mitigaría los problemas que ha estado confrontando con sacerdotes con dicha orientación sexual, si les permitieran contraer matrimonio u homonomio.