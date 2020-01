PROPUESTA.

El 24 de noviembre de 2004 fue presentado un anteproyecto de Ley que declara el mes de la Biblia y establece el día de su celebración. Es conocido que la Biblia en su conjunto es el libro básico del cristianismo, inspirado por el Espíritu Santo.

Además, su antiguo testamento es para los judíos un conjunto de libros sagrados e inspirados igualmente por el Espíritu de Dios. Resulta que este anteproyecto ha levantado muchas voces de rechazo aludiendo que esta sería una ley inconstitucional, debido a que ordena a las distintas instituciones del Gobierno Central y Municipal a promover el mes de la Biblia y que la Biblia representa a una creencia religiosa en particular. Sin tener que debatir los argumentos de los que se oponen, yo les preguntaría, ¿cómo se puede considerar inconstitucional una ley que hace reconocimiento a un libro que es la base y fundamento de la moral cristiana? Precisamente es la moral cristiana a la que hace alusión el artículo 35 de la Constitución, en el cual se establece: "Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público". Es claro que esta norma establece a la moral cristiana como un marco de referencia constitucional. Y en su parte final, el artículo citado establece: Se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños. ¿Entonces en qué quedamos? ¿La Constitución reconoce a una religión como la de la mayoría de los panameños, pero una ley no puede hacer reconocimiento al libro que es fundamental en la religión de la mayoría y de los cristianos en general? ¿Contradictorio, cierto? Opino que declarar un mes o un día de la Biblia no viola el derecho de nadie ni hace a una creencia más privilegiada que a otras. Existe también un mes de la Etnia Negra. No creo que sea un motivo para nadie considerar este justo reconocimiento a la Etnia Negra algo inconstitucional por el hecho de que hay panameños que no son negros. Si hay panameños que no son cristianos, tampoco veo el inconveniente de celebrar un mes de la Biblia por causa de ellos.