Muere guitarrista de la banda Ratt

NUEVA YORK, EU (DPA). -El guitarrista de la banda estadounidense de heavy metal Ratt, Robbin Crosby, murió de sida a los 42 años el jueves pasado, en Los Angeles, informó la prensa estadounidense.

El grupo fundado en 1981 permaneció a la sombra de otras bandas rockeras como Led Zeppelin, Motley Crue y Aerosmith a pesar de algunos hits como Round and Round y Lay It Down.

Su álbum debut, Out of the Cellar, ocupó en 1984 durante unas semanas el séptimo lugar en la lista de ventas de discos de rock. El grupo se separó en 1992, luego de que su cantante Stephen Pearcy lo abandonara.

Crosby dio a conocer en julio del año pasado que tenía sida.