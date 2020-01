En esta Navidad salud, paz y fe en el mañana: Jimmy Papadimitriu

RECONCILIACIÓN

En estas fechas, en las que el incesante bombardeo de una maquinaria comercial provoca que, tristemente, pocos recuerden el verdadero significado de la Navidad, abro espacio, como diría Gabriel García Márquez ante “tantos estruendos de cometas y fuegos de artificio...”, para enviarles mis deseos de dicha y prosperidad a quienes hoy comparten esta tierra bendecida por Dios.

Que esta Navidad sea plena en salud, que la paz sea el sostén de nuestra Patria, que en cada rincón de este país reine el amor y la unión entre las familias. Estos son mis deseos para este nuevo año; pero antes permítanme una breve reflexión. Este es un momento en el que debemos atender lo más importante; este tiempo es muy especial, porque es la oportunidad que la fe nos da para reconciliarnos, como herederos de un mensaje de esperanza.

Hoy me pregunto si volverían los Reyes Magos a buscar al hijo de Dios en un pesebre..., en qué lugar de la Tierra nacería hoy su carne. Dónde enviaría el Señor a nacer a su único hijo. Dónde iríamos a buscarlo esta vez: ¿en medio de la miseria o en medio de la riqueza?, donde sea que nazca su mensaje es el mismo, de eso estoy seguro. Y eso es lo que me alienta, el que vino al mundo para estas fechas hace más de 2 mil años no le importa dónde hayamos nacido nosotros. Para él todos somos iguales. Nada está por encima de esto.

Hoy no es en un pesebre donde debemos ir a llevarle nuestros respetos y adoración, no es siguiendo una estrella que lo vamos a encontrar. Es en el corazón de cada uno donde hoy debe nacer el hijo de Dios, para hacer de cada uno de nosotros una mejor persona. Solo así sabremos qué hacer cuando las cosas parezcan no tener sentido, con él tendremos claridad cuando el camino se vea confuso y hallan luces que, en vez de guiarnos, nos confundan hasta perder el rumbo.

Solo teniendo al Niño Jesús en nuestros corazones encontraremos las respuestas, y la Navidad tiene esa magia; sabemos lo que hay que hacer, pero tenemos miedo de dar el paso y enfrentar las dificultades.

Hemos cometido errores, y nuestros aciertos parecen poco ante las críticas y adversidades, eso lo entendemos pues por mucho que hagamos no parece que avanzamos, pero no nos vamos a detener en hacer de Panamá un país mejor convencidos en el compromiso que adquirimos con el pueblo.

Dicen que cuando el Niño Jesús nació pareció que el tiempo se detenía ante el fulgurante brillo del alumbramiento de su madre, la virgen María; entonces que sea esa misma luz las que nos ilumine, que sea su hijo el que nos inspire y que sea ella las que nos proteja como cuando acurrucó con su manto al recién nacido. Es lo único que pido, y que no olvidemos el mensaje de Jesús... Que Dios los bendiga a todos.