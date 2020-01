Panamá y el desarrollo de su ´hub´: Juan Carlos Arosemena V.

DESARROLLO

Es importante que los panameños tengamos claridad sobre el principal motor económico de la nación y su futuro, especialmente en atención a los recientes desaciertos de la actual administración en materia fiscal, y ante la compleja situación que hoy enfrenta el Canal de Panamá. En efecto, la visión de Omar Torrijos H. y Nicolás Ardito Barletta en la década de los 70 propuso que el Canal de Panamá impulsaría el desarrollo de un hub (conglomerado) logístico para la creación y la gestión de riqueza y productividad para nuestro país. Este conglomerado de servicios logísticos y actividades relacionadas, surgidas a través de un proceso complejo que involucra la labor de emprendedores del sector y empresas establecidas, con apoyo y facilitación del Estado, hoy empuja y dinamiza la actividad portuaria, el ferrocarril, la banca y finanzas, el transporte terrestre y aéreo, el almacenamiento y trasbordo de carga y las telecomunicaciones, como actividades de complemento a la ruta acuática.

Sin embargo, me preocupa la lentitud en desarrollar parques logísticos al lado de nuestros puertos. Potenciar esta actividad contribuiría a la generación de mayor valor agregado a los servicios que hoy ofrecemos al comercio internacional y mejoraría nuestra ventaja comparativa. Es imperativo construir la infraestructura necesaria, antes de que nuestros competidores, Cartagena o Costa Rica en el Atlántico, o Buenaventura, Callao o Lázaro Cárdenas en el Pacífico, o quizás el mismo canal nicaragüense, nos ganen la partida. Amigo lector, no estamos solos y quien diga lo contrario está engañándose.

Debe ser prioridad llegar a un entendimiento nacional de cómo continuar desarrollando este hub. Lo anterior requiere mucho trabajo, coordinación publico-privada, visión estratégica y políticas publicas coherentes y consecuentes. Esto no es sencillo: facilitar una actividad industrial de esta envergadura vista nuestras realidades educativas y productivas es nadar contra la corriente, pero si los panameños nos lo proponemos, lo realizaremos.

En lo personal, propongo destinar el área de Farfán y Palo Seco hasta Howard y antes de Arraiján, vistas sus costas propicias y su ubicación, para ser utilizados inteligentemente. Adicionalmente, el área adyacente al puerto de Balboa y, tal vez, el mismo aeropuerto de Albrook, posterior a su traslado a un área cercana, puesto que el aeropuerto de Albrook sería un eslabón importante en esta actividad. En efecto, es la construcción de grandes parques logísticos que operen bajo reglas de zona franca, que permitirían a las empresas radicarse en Panamá, descargar en puertos panameños, traer sus partes y ensamblar sus productos, permitiéndoles disponer del producto terminado en el puerto panameño para su almacenamiento y posterior transporte a los distintos mercados del orbe.

En otra entrega, detallaré cómo estas actividades podrían engarzarse con otros polos logísticos e industriales del país. Por ahora, solo me queda concluir con que el Estado debe involucrarse solo en las etapas de idear y dirigir las políticas necesarias para el adecuado desarrollo de esta actividad y construir la infraestructura necesaria. No creo que ninguna entidad del Estado, incluida la ACP, deba realizar negocios alternos al funcionamiento de la vía acuática, pues competiría de forma desleal con la empresa privada, que ha mostrado una visión clara sobre el particular. Por eso, sugiero que, preferiblemente, estos fondos de inversión sean utilizados por el Estado para desarrollar la infraestructura y materializar las políticas públicas necesarias para el desarrollo de este hub.