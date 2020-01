Pananoticias reporta…: Daniel R. Pichel

ACONTECER NACIONAL

Muy buenas tardes, bienvenidos a Pananoticias reporta, edición estelar, con las últimas informaciones en el ámbito nacional e internacional. Yo soy Pepe Noticio con nuestra compañera Amary Llista para ponerlos al día con las noticias de hoy.

Comenzamos de inmediato: Ha terminado el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional sin que se discutiera en segundo debate el proyecto de ley que modificaría la “ley de blindaje”. A pesar de las promesas del presidente saliente, los “honorables” (guag…) decidieron que era mejor ignorar el tema, pues no fue posible que se pusieran de acuerdo sobre las modificaciones a la ley. Un grupo de delincuentes, perdón, diputados, propuso aumentar el tiempo para hacer la investigación de dos a cuatro meses calendario, comenzando el primero de noviembre, para que se incluyan en la cuenta las fiestas patrias, Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, día de los mártires, carnavales y Semana Santa. Igualmente, mantuvieron la prueba sumaria de delito, como requisito para presentar cualquier denuncia contra los HP, perdón, HD… Al respecto, entrevistamos sobre el tema a la doctora Silvia Paz, quien nos dijo lo siguiente: “Este anteproyecto de ley o legislación padece de serios defectos y problemas que atentan contra bases y principios legales que rigen el ejercicio y la práctica del derecho. Es inaceptable para los juristas, como nosotros –que hemos dedicado la vida y nuestra insigne carrera académica a estudiar y defender los más altos valores y principios establecidos ya desde épocas decimonónicas– tener que lidiar con estos exabruptos y aberraciones que trata de imponernos la cámara legislativa”.

También se le preguntó al “fiscal de plomo” su opinión, y explicó en referencia a la necesidad de la prueba sumaria: “Todo aquel que quiera acusar a un HD de algún delito, debe presentar una prueba irrefutable. Por poner un ejemplo, si algún diputado fuera acusado de matar a un soldado de otro país, se deberá presentar la denuncia acompañada de una filmación en alta definición –desde dos ángulos distintos– del momento en que se cometió el delito. Hay que tener claro que dichos videos deben haber sido autorizados previamente por el HD para no caer en la inadmisibilidad de la prueba por invasión de la privacidad. Además, es imprescindible presentar el arma asesina con huellas digitales del diputado en el gatillo, y dos pruebas de balística independientes, de laboratorios aceptados por la comisión de credenciales de la Asamblea. Una vez cumplidos estos requisitos, se presentará la denuncia ante la Corte Suprema de Injusticia, donde los magistrados la acogerán, o no, ignorando el hecho de que esa misma comisión de credenciales, presidida por uno que fue acusado de coimero, los pudiera juzgar a ellos por extralimitación de funciones. Como ven, el proceso se ha tratado de simplificar para que no sigan diciendo que existe blindaje penal”.

En otros temas, el equipo de arqueólogos contratado para explorar las colinas de la Universidad de Panamá ha encontrado el sarcófago de un Gustankamón. Todo indica que dicho faraón sigue vivo, pues los dioses administrativos le han otorgado poder eterno en los predios universitarios. Mientras, siguen las discusiones sobre la destitución del profesor que lleva más de 20 años encontrando un problema para cada solución que se ha propuesto en el país. El profesor Vermal ha presentado un recurso ante la misma CSJ que unos meses atrás calificara como una instancia incapaz y bochornosa.

Mientras tanto, en el Tribunal Electoral se está organizando el seminario: “La familia como base de la democracia”. Las exposiciones estarán a cargo de los magistrados, quienes han incluido en el programa interesantes temas, entre los que destacan: “La familia nombrada unida, permanece unida”, “El amor familiar y el ejercicio democrático”, “Un código de ética sin mucha ética”, “Cómo sin principios se puede dar un discurso sobre principios” y “Cómo transferir dinero de los contribuyentes a la familia por métodos legales”. Los organizadores informan que está garantizado el éxito del evento, pues asistiendo los familiares de los magistrados ya se llena el auditorio.

Mientras tanto, el Ejecutivo anunció en conferencia de prensa que el programa “cero letrinas”, que fuera uno de los ejes de la campaña electoral, ya cuenta con una letrina eliminada. Después de este titánico esfuerzo, se tomarán una semana de vacaciones antes de continuar con la siguiente letrina. Se proyecta que a este ritmo, en un lapso de 252 años no quedará una sola letrina en el país.

En las internacionales, el expresidente Ricardo Martinelli sigue prófugo, perdón, sigue viajando… El comité ejecutivo de Cambio Democrático está esperando su indicación para convocar a lo que sea que pueda devolverle el fuero electoral a sus miembros. En ese sentido, de los 400 mil miembros del partido, unos 40 han mostrado interés en participar en los procesos internos.

Y eso es todo por hoy en nuestras informaciones. A continuación, un interesante capítulo de nuestra telenovela estelar, en la que veremos si La Zulaynita es capaz de hacer llorar a Anita solo con sus gritos.