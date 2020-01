Poder ciudadano y transformación

DEMOCRACIA

La palabra democracia tiene sus bases en el antiguo griego y se forma al combinar los vocablos demos (que se traduce como “pueblo”) y kratós (que puede entenderse como “poder” y “gobierno”) esta forma de gobierno supone entonces la titularidad del poder en manos de los ciudadanos. Doctrinal y tradicionalmente se reconocen tres poderes fundamentales dentro de un sistema democrático, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero dentro de esta definición doctrinal ampliamente aceptada, ¿en qué lugar queda el poder que dio origen a la idea de la democracia? Hablamos del poder ciudadano.

Tradicionalmente se ha relegado la expresión del poder ciudadano al circunstancial acto de acudir periódicamente a las urnas de votación para expresar una preferencia por cierta moción, propuesta o candidato, sin embargo, esta idea podría estar perdiendo vigencia si tomamos en cuenta recientes eventos electorales alrededor del mundo, tales como los comicios franceses, en los que el voto en blanco y el abstencionismo mostraron al mundo una audiencia incrédula, pragmática y más distante del ejercicio y escrutinio de la cosa pública.

La evidente apatía del ciudadano al no sentirse representado por ninguna de las opciones electorales disponibles, podría hacernos pensar que nos enfrentamos a un panorama sombrío y amenazante para la sostenibilidad democrática, ya que deja entrever una evidente desilusión del pueblo por los resultados de la representación política actual.

No obstante, en el penumbroso mar de la falta de credibilidad política se vislumbra una incipiente posibilidad de frenar la dinámica del desinterés y la resignación, esta esperanza no descansa en un reacción visceral al sistema, mas bien se orienta a lograr el cambio de paradigma a partir de la natural asociación con otros ciudadanos que comparten una visión en común, que creen en el fortalecimiento de la democracia, que no se limitan a la cuestión política y que por encima del protagonismo individualista electorero lo que buscan es la gradual consecución del bienestar común como fin último.

La historia nos presenta claras muestras de cómo los individuos, sin ocupar cargos de poder, reunidos alrededor de una idea, han logrado impactar y lograr profundos cambios en la sociedad, basta recordar el derecho a voto de la mujer logrado en Estados Unidos por el movimiento de Mujeres Sufragistas en 1920, la independencia de la India en 1947, lograda gracias al movimiento pacífico de Mahatma Gandhi y localmente la lucha de los mártires del 9 de Enero de 1964, detonante para que se aboliera el tratado Hay-Buneau Varilla y entraran en vigor los tratados Torrijos Carter.

En Panamá los ciudadanos gozan de libertades constitucionalmente reconocidas, entre ellas la de libre asociación, por lo cual existen diversas organizaciones, tales como gremios profesionales, empresariales y obreros, entre otros, que agrupan ciudadanos que a través del ejercicio gremial han entendido que temas como la salud, educación, justicia, transparencia y combate a la corrupción, entre otros, no son temas que deben dejarse de forma exclusiva en manos de quienes detentan el poder.

Si bien los gremios formalmente constituidos presentan una forma de asociación perfeccionada a través de la organización, también es cierto que grupos con una estructura menos sistematizada pueden también jugar un papel protagónico. Basta que los ciudadanos que lo conforman comiencen a tomar conciencia del poder transformador que en ellos reside, que se informen debidamente y se movilicen en defensa de sus derechos, desde el comité local que defiende el derecho de una comunidad a mantener su acceso al agua hasta el club de padres de familia de una escuela, que se preocupa por temas educativos.

Todos ellos representan asociaciones auténticas que se han formado alrededor de una causa común, alejadas de las prebendas y de las luchas por espacios políticos, estas representan escenarios perfectos para el inicio del camino hacia la transformación de nuestra realidad, teniendo al ciudadano como motor de los cambios que nuestra sociedad demanda.