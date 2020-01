¿Quieres crecimiento o desarrollo?: Francisco Trejos

ECONOMÍA

Mientras que algunas naciones de América intentan descifrar la fórmula de crecimiento económico de Panamá, nuestro país cumple 10 años con una tasa promedio de 8.3%. A consecuencia de esta bonanza, el desempleo disminuyó un 7% desde 2004 hasta la fecha, y la pobreza extrema bajó 7.6%, entre 2009 y 2013.

Son buenos indicadores, pero ¿cuándo empezaremos actuar y pensar más en desarrollarnos? Muchos obstáculos nos impiden lograrlo, por ejemplo la corrupción, el empleo informal (que se mantiene en un promedio de 39%), la desigualdad (somos el país 140 de 160) y la calidad y pertinencia de la educación, esto por la falta de sinergia entre las políticas en educación, empleo e inversión.

Como si se tratase de una fila de dominós, si desconocemos en qué carreras debemos formar a nuestros ciudadanos, hoy y a futuro, se dificulta orientar a los jóvenes en cuanto a la búsqueda de oportunidades, y a planificar de forma efectiva la educación técnica/profesional, las políticas migratorias, de empleo, de inversión, etc.

Hoy pagamos un alto precio por no haber tomado importantes decisiones hace unos años. Muchos panameños no han aprovechado la bonanza económica porque no están preparados, y muchas empresas no pueden crecer por falta de personal calificado. Pero todavía hay esperanzas, desde hace poco se empezaron a dar los primeros pasos en miras a revertir esta realidad.

A finales del año pasado, la Alta Comisión de Empleo publicó un valioso diagnóstico, con 19 recomendaciones para mejorar la sinergia educación/empleo. La semana pasada, el Ministerio de Educación y el programa Unidos por la Educación firmaron un convenio para la creación del Centro de Estadística y Evaluación del Sistema Educativo-AIP. Y se espera que en menos dos meses se prepare la propuesta del Sistema Educación Iberoamericano, que se planteó en la Cumbre de las Américas, lo que facilitará el intercambio de experiencias y colaboración entre los países de la región.

En educación y empleo, los problemas son amplios y complejos, tenemos que sentar las bases para que de manera sistemática (a mediano y largo plazo) resolvamos los grandes problemas que aquejan al país.

El inicio y la base será fortalecer la estructura de planificación, a través del consenso de todos los actores, de forma que este tema de tanta importancia para nuestro desarrollo, trascienda los períodos presidenciales y se convierta en parte de las políticas de Estado.

¡Necesitamos menos blablá y más acción!