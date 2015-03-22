Respuesta a la corrupción en Brasil

Brasil, país sede de mi alma máter universitaria, vive una crisis de corrupción que con el pasar de los días se agiganta y amenaza con fagocitar a muchísimos políticos de aquel país, así como a varias empresas y empresarios. Ante la crisis, la Presidenta ha decido dar una respuesta, crear un paquete de leyes que para el gusto de muchísimos brasileños ha sido una acción algo tardía.

Como coincidencia, el anuncio del paquete de leyes se dio inmediatamente después de un domingo de protestas multitudinarias en todas las ciudades importantes. La sociedad civil, sin el concurso de partidos políticos, logró la movilización de una muchedumbre de brasileños cansados del prolongado espectáculo de corrupción que se vive en aquella nación. En el anuncio de la Presidenta se señalaba que la propuesta sería enviada al Legislativo para el respectivo tramite. Este órgano de gobierno, que debe aprobar las leyes en cuestión, está formado por dos cámaras y ambos presidentes se encuentran en la lista, pública, de ciudadanos a ser investigados por el Ministerio Público por corrupción.

Para la Presidenta de Brasil es necesario investigar y castigar a los corruptos y a los corruptores de forma rápida y efectiva, siempre respetando el debido proceso. Con esta iniciativa la mandataria espera que a partir de su aprobación se considere un crimen el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, la existencia de más de un libro de contabilidad y el lavado de dinero, en ambos casos en el financiamiento de partidos políticos y, en estas dos situaciones, garantizar el castigo a los donantes.

En lo que respecta a los bienes adquiridos de manera ilícita, los mismos serían confiscados y vendidos en subastas. El paquete exige que todos los servidores del Ejecutivo, el Legislativo y del sistema Judicial federal tengan un registro de vida limpio ficha limpa (ver el artículo de opinión, “El récord policivo de los candidatos”, La Prensa, 28 de octubre de 2008). En este conjunto de leyes se busca que las empresas admitan la existencia de corrupción, identifiquen a los involucrados, cooperen con la investigación y devuelvan todo el dinero involucrado en el acto de corrupción.

El castigo a las empresas comprometidas sería con multas hasta de un 20% de su facturación. Para la oposición política este paquete de medidas debe incluir que al partido que se le demuestre haber recibido dinero ilícito, se le prohíba continuar existiendo. Para el Ejecutivo brasileño es sumamente importante que el Congreso actúe con urgencia ante la iniciativa presentada. Este conjunto de leyes, que espera su discusión y aprobación, podría servir como modelo para elaborar acá, en Panamá, leyes similares que tipifiquen y castiguen la corrupción como un crimen.

El autor es médico.