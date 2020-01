Sangrando por la herida

SISTEMA DE JUSTICIA

La justicia debe ser un tema serio y es algo que los gobernantes lo toman de relajo, pero parece que no entienden eso y continúan haciendo desorden con algo que es muy serio.

Los panameños tenemos una herida que sangra todos los días y parece difícil de curarse, porque cada vez que salen los fallos de la Corte Suprema hacia abajo en el organigrama, los romanos que son los padres de la jurisprudencia deben estar sufriendo con todo el sistema y por la forma que se burlan de todo un país entero.

No es la primera vez que se dice que la elección de los magistrados de la Corte Suprema debe ser sin compromiso con los partidos políticos y gozar de una verdadera independencia del Ejecutivo, tal como se observa en los fallos del hermano país Colombia, que ha demostrado esa independencia, pero eso no parece terminar en Panamá y sentimos que juegan un papel político, más que jurídico.

Gozan de muchos privilegios y de una protección a sus metidas de patas, como se dice en el lenguaje vulgar. No conocen lo que significa vergüenza, porque si supieran el significado, todos renunciarían, por la forma que entraron y por las decisiones políticas que firman frecuentemente.

En lo personal, ellos son el ejemplo de lo que no debe ser un magistrado de la Corte Suprema y debieran salir por la puerta de atrás. Envidio cómo en algunos países eligen a sus magistrados y los someten a juicio moral en la sociedad a la que pertenecen. Si eso se hiciera aquí, cuántos trapos sucios no saldrían por ahí y muchos no llegarían a sentarse en esas sillas. En Panamá todo se sabe y más.

Esa herida seguirá sangrando, porque no existe la voluntad de colocar a magistrados que antepongan sus intereses políticos y personales.

Lo peor del caso, es que de la noche a la mañana quieren que los vendedores de billetes dejen de vender casados, que todo el mundo trabaje hasta el cansancio y produzca más que todos en el Gobierno, pero nuestro sistema judicial no les interesa modificarlo ni cambiarlo por magistrados que apliquen e impongan fallos basados en la ley y no de carácter político.

Espero que algún día, en poco tiempo, eso se cumpla y se dejen de burlar de todos nosotros.

De no ser así, el país entero debe exigirlo quienes quieren ocupar la silla presidencial y solicitarlo como prioridad, ya que anhelamos una justicia verdaderamente ciega, sorda y muda.