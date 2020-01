Seguridad entre improvisación y caprichos

TEMA DE ESTADO.

En un artículo que publiqué hace semanas en La Prensa, le sugerí al Sr. presidente Martín Torrijos que no era necesario crear el delicado precedente de colisionar contra la Constitución al extremo de agrietar, precisamente, el Art. 310 –conocido por los estudiosos del derecho como el pasador de seguridad de nuestro balance constitucional– para lograr una coordinación profesional y eficiente entre los componentes de la fuerza pública y coordinar esfuerzos para tareas conjuntas de combate al narcotráfico y al crimen organizado por aire, mar y tierra.

Hoy le reitero que para lograr estos propósitos bastaría con organizar y establecer el "Centro de Cerebros y Operaciones Conjuntas de la Fuerza Pública", o el "Puente de Mando de la Seguridad Nacional", funcionando 24 horas en un espacio físico en la propia Presidencia, como el bastón y brazo de apoyo del jefe del Ejecutivo.

En consecuencia, la prudencia sugiere insistir recomendar al Sr. Presidente que escuche con ambos oídos y valore otras reflexiones con mesura en búsqueda del balance de criterios convenientes, sin demeritar sus propias ideas y de los funcionarios que le asesoran, antes de tomar decisiones de tanta trascendencia e impacto en la vida nacional. Es importante señalar, si abusamos de una injustificada carrera por aprobar leyes al trote, sobre todo en esa materia de seguridad, y no concentramos los esfuerzos en la búsqueda de estructurar la estrategia de seguridad nacional para los próximos 15 ó 20 años, con la participación y acuerdo de todos los partidos políticos, dejamos una puerta abierta a los próximos gobiernos para que deshagan estas leyes a través de otras, por inconsultas o sectarias del criterio impositivo de muy pocos. Vistas las cosas así, preguntó ¿qué avance significativo en seguridad ciudadana produjo el improvisado toque de queda?, medida válida quizás para comunidades rurales, pero impráctica e ineficiente para metrópolis como Panamá y Colón.

Al decapitar o canibalizar el Servicio Aéreo Nacional (SAN), se cancela una de las instituciones emblemáticas que identifica a todos los Estados soberanos capaces de defender sus espacios aéreos. ¿Pueden sus asesores señalar, Sr. Presidente, un país en América sin fuerza o servicio aéreo, fuera de Haití y Belice? En fin, Panamá en algún momento y parece haber llegado el instante, además de contar con una Policía Nacional como la columna vertebral de nuestra seguridad y defensa, la influencia geopolítica y consecuencias negativas e inevitables propias del desarrollo y la guerra intestina al sur de nuestra frontera, está obligada a organizar un concepto de fuerza pública más avanzado, profesional y novedoso para un país que ya viste pantalones largos e incursiona en el primer mundo. Por ejemplo, un componente de fuerza táctica de infantería modesta y sin pretensión de ejército, especializada en guerra irregular y operaciones en la selva y que además participe en el desarrollo nacional como guardabosques, enfermeros, veterinarios, agentes de aduana, migración, etc.; es decir una organización de fieros combatientes mucho más profesional y versátil que lo que hoy se proyecta como Servicio de Guardafronteras, ya que nuestro suelo soberano hay que conservarlo libre de intrusos armados; una Fuerza Naval (guardacostas) y Fuerza Aérea. Cancelar al SAN para ubicar bajo un mando único (SMN más SAN), tiene un sesgo de capricho. Además dicha fusión no produce ahorros ni mayor eficiencia en su desempeño, sin embargo, el resultado sería la excesiva concentración de fuerza bajo un solo mando y allí radica precisamente el reto que esta fusión ocasionaría al balance constitucional, porque abre el portillo que nos legará la administración Torrijos, y por donde algún otro presidente si se le ocurre querrá agrupar a todos los componentes de la FP, bajo el mando de ¡un solo comandante...! Y lo lograría en un santiamén sin ninguna resistencia efectiva, al imaginar que en nuestro país nadie defiende la Constitución con tranques de calles o cosa parecida. Al llegar ese momento, debemos estar todos los panameños conscientes ¡para no llorar después!, ya que se perderá el equilibrio, el balance de pesos, contrapesos y la estabilidad de nuestra democracia. ¡Cualquiercosa podría ocurrir!

Vale agregar que la insistencia por realizar este proyecto totalmente inconveniente para los intereses nacionales quizás abriga la intención de permitir el patrullaje del servicio de guardacostas norteamericano en nuestra jurisdicción marítima, y que sean ellos los que protejan nuestros mares como cuando éramos su colonia. A la afirmación de que "el SAN hoy solo es una empresa de transporte aéreo para maestros y misiones de auxilio y socorro", como lo expresan sin ningún rubor ni sonrojo altos funcionarios, respondemos que, precisamente, así fue concebido por Omar Torrijos, un SAN no para la guerra. Además de estar armado y equipado para los planes de defensa nacional, también tenía funciones desarrollistas en apoyo a su pueblo en tiempo de paz. Si el SAN se encuentra en crisis con el 90% de sus naves en tierra, al extremo de paros de motores en pleno vuelo como ocurrió con el avión donde viajaba el segundo vicepresidente de la República, no es más que el resultado del abandono y la falta de apoyo presupuestario de los gobiernos. Para finalizar deseo expresar que coincido plenamente en fortalecer y aumentar la capacidad operativa del SMN agregándole apoyo aéreo, esto es viable y se puede lograr progresivamente con imaginación, planeamiento, organización, sin embargo, donde no coincido como panameño, militar profesional y ex comandante de la GN, es en la aplicación del canibalismo contra el SAN, además porque es un terco error concebido con luces muy pobres. ¡Se legisla hoy para cuando se es oposición mañana!