El TLC entre Panamá y Estados Unidos

DESVENTAJAS A LA VISTA

Partimos de hechos históricos, excluyendo al Tratado Torrijos-Carter, ningún otro tratado ha sido favorable a Panamá; y el que hoy nos ocupa no será la excepción.

En este tratado de libre comercio (TLC), Estados Unidos puso todas las condiciones. Para los productores panameños representa una inminente amenaza de extinción y un riesgo para nuestra seguridad alimentaria. Para los productores estadounidenses representa ampliar sus mercados; como ellos mismos manifiestan. Para un pequeño grupo de capitalistas importadores panameños representa una oportunidad de negocios. Para los consumidores panameños representa alimentarnos con los sobrantes y desechos de los gringos. Para nuestra nación representa la pérdida de la soberanía alimentaria y de la seguridad sanitaria.

Tal vez vengan algunos productos a mejores precios al inicio, pero después de haber desaparecido al productor panameño, será al precio que a Estados Unidos y a los comerciantes importadores quieran. Un ejemplo es lo que ocurre con el combustible, como no somos productores de hidrocarburos, lo pagamos al precio que determinen los que sí lo producen.

Quedaremos en las manos de los comerciantes especuladores.

Este tratado, mal negociado por el gobierno de Martín Torrijos (vergüenza para la memoria de su padre el general Omar Torrijos) y aprobado por una corrupta Asamblea Nacional, lleva a esta nueva Asamblea, dominada por los oficialistas CD y los panameñistas del gobierno de Ricardo Martinelli, a modificar leyes por exigencia del Gobierno de EU; condición para la aprobación del TLC en el Senado estadounidense. Leyes que, modificadas, le restan ventaja al centro financiero panameño.

Esto se ha dado después de que funcionarios del actual y del anterior gobierno, acompañados de los mismos empresarios corruptos e indignos, le han ido a hacer la venia a los gringos, lo que ellos han disfrazado con la palabra lobby, para suplicar la aprobación del TLC con Estados Unidos.

Es una vergüenza nacional que, mientras un gran número de naciones pequeñas en el mundo luchan en las rondas de Doha de la OMC por un libre comercio justo, pidiendo la eliminación de los subsidios a la producción y a la exportación que dan las naciones ricas del mundo a sus productores, nuestros gobernantes nos entreguen a la voracidad del coloso del norte, sin la mínima preparación para entrar en una competencia de comercio internacional de tal magnitud; donde quedaremos como ovejitas amarradas ante un tigre hambriento suelto.

No nos oponemos a las aperturas comerciales internacionales. Queremos un libre comercio justo, en el que no se ponga en riesgo nuestra “soberanía alimentaria”. A los promotores de la entrega de nuestra soberanía alimentaria solo me queda decirles que: “La historia los juzgará”.