Terrorismo: el peor no ha llegado

Roberto Díaz Herrera El caso del fracaso económico argentino, seguido por todas las lupas especializadas del mundo, tendrá, podemos estar seguros, un efecto más grande y grave que el de las torrres calcinadas en Nueva York. ¿Cómo?... ¿Qué herejía la que digo?... Voy a eso.

“Si Argentina no sale, y pronto, de una manera coherente en lo económico, lo social y lo político, de este pantano en que estamos metidos los argentinos todos, el modelo democrático no sigue siendo viable...”. Las palabras, sin ser exactamente textuales, las escuché en días pasados por CNN, de boca de un analista económico reconocido; tanto, como para que la cadena mundial de comunicación le diera un espacio estelar. ¿Y qué tiene que ver ese criterio personal, con el título de este artículo? Mucho; en realidad todo.

Empecemos: la crisis Argentina ha merecido actualmente la atención del mundo industrial, especialmente al tamaño de su deuda que me parece anda por los cien mil millones de dólares. De La Rúa ha sido invitado a Washington, París y Madrid, mientras que la sede del Banco Mundial no disimula su preocupación por la crisis inmensa de gobernabilidad del gigante empobrecido del sur.

¿Por qué tanta preocupación por un país lleno de problemas como los demás? Porque Argentina nunca ha vivido como los otros países regionales del sur y Centroamérica, como Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala, Honduras, etc. No, Argentina tiene potenciales tan vastos como para alimentar al mundo. La producción de sus pampas inmensas, una vez fueron el mayor granero de trigo del mundo. Además, Argentina tiene adentro puros argentinos: gente pensante, leída, que se analiza con psicoanálisis freudianos, inteligentes, discutidores, polemistas, que no aguantan mucho como los africanos ni los caribeños; que tuvieron mucho, que disfrutaron del vino y los manjares, que tuvieron servicios estilizados y una capital llamada “La París del Sur”. Esa Buenos Aires de las avenidas más grandes del mundo, rodeada de teatros exquisitos y librerías de 24 horas.

Y aunque según el tango, “el mundo ha sido y seguirá siendo una porquería, en el quinientos diez y en el dos mil también”, Argentina no quiere seguir viviendo la porquería.

Si Argentina deja de ser gobernada en democracia; si ese país fracasa en su modelo político y en su modelo económico, el Fondo Monetario, que no es tan bruto como creemos, sabe que allí hay un semillero de cerebros de aquellos aguerridos y temerarios “montoneros” anti-todo. Allí, en medio de una sociedad muy culta, se saquearon supermercados en plenas ciudades, ante los ojos de policías y soldados que también tienen hambre. Se trataba de todos aquellos que dejaron de tomar ese buen vino y comer esas parrilladas que tuvieron fama mundial.

Si De La Rúa, junto con el genio ahora desdibujado de Cavallo, se precipita en el fracaso, se precipita toda Argentina; pero, ¡ojo a ese terrorismo!

Nosotros, con todos nuestros modelos neocapitalistas, salvajes o no; con todas nuestras democracias que no logran traer empleos ni pan, ni esperanza; y que, además, huelen igual que todos los otros regímenes que los demócratas se desgañitaron criticando, pero tienen igualito el sabor de la más inmensa corrupción. ¡Cuidado con ese terrorismo, que está metido dentro de nuestros países, ciudades, casas y cerebros, solo que todavía no le hemos dado cuerda!

Ojo, políticos del mundo, uníos en un nuevo cambio de todo tipo. En caso contrario, seréis de los primeros en pasar por esas guillotinas que están mucho más cerca de lo que parecen. Y son evitables, pero a un precio que no queréis pagar: el del servicio, la responsabilidad, la fraternidad, la corrección de la corrupción, tan obvia, tan comentada.

El autor es militar retirado