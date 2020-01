Trabajadores 2, delincuentes 1: René Quevedo

REINSERCIÓN LABORAL

No se trata del marcador de un juego de fútbol, es la proporción con la que en Panamá hemos venido integrando a nuestros jóvenes a la economía en los últimos cinco años. Con un crecimiento del 11% anual y 100 mil vacantes en la empresa privada, por cada dos jóvenes que insertamos o reinsertamos a la sociedad productiva, uno “opta” por delinquir. Así de simple y dramático, ilustrado con un ejercicio de matemática básica y asumiendo un par de premisas elementales. Buda dijo una vez, “hay tres cosas que no pueden permanecer ocultas mucho tiempo: el sol, la luna, y la verdad”.

Según la última Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, correspondiente a agosto 2012, entre el 2007 y 2012 se crearon 264 mil 194 nuevos empleos (20.9% de aumento). De estos, 36 mil 885 (14%) fueron para jóvenes menores de 30 años (17 mil 893 hombres, 18 mil 992 mujeres).

En agosto 2007 y según el respectivo Informe del INEC, la población penitenciaria era de 11 mil 540 privados de libertad, conteo que al 27 de agosto 2012 se ubicó en 15 mil 824, según datos suministrados por el Sistema Penitenciario a un periódico local (publicada el 30 de agosto 2012). La capacidad actual es para 7 mil 342 internos (sobrepoblación del 115%), la reincidencia delictiva supera el 60% (72% en menores de edad) y el 78% de los reclusos no ha sido juzgado. Hoy tenemos 4 mil 284 más presos que hace cinco años y de la población recluida, aproximadamente mil 700 son mujeres (11%).

Un estudio de la ONU del 2007 documentó el número de pandilleros activos en Panamá en mil 385 (94 pandillas), cifra reiterada luego en informes de la OEA e Interpol. Sin embargo, en julio 2012, el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) del Ministerio de Seguridad confirmó la existencia de 7 mil 500 pandilleros activos (441% de aumento), agrupados en 251 pandillas. En otras palabras, hoy hay 6 mil 115 más pandilleros que hace cinco años.

Asumiendo que la mayoría de estos pandilleros y el 89% de los privados de libertad son hombres menores de 30 años (basándonos en estadísticas oficiales y el porcentaje de varones en la población penitenciaria actual), concluimos que hoy tenemos 9 mil 928 más delincuentes varones, menores de 30 años. En consecuencia, la proporción entre empleos creados y “nuevos” delincuentes en el período 2007-2012 es, redondeando, de dos a uno (17 mil 893/9 mil 928). De hecho, es 1.80 a 1.

Esto ocurre hoy, en medio del boom, agudo déficit de mano de obra, con millones invertidos en capacitación vocacional y múltiples esfuerzos tanto estatales como privados de promoción laboral y fomento de la autogestión. No estamos reinsertando a nadie de manera sostenible, la evidencia es contundente. Quienes se están reintegrando a la sociedad lo hacen por su cuenta.

Panamá vive los niveles de crecimiento económico, generación de empleo, inserción laboral y alienación social más altos de su historia, de manera simultánea. Los principales afectados son los jóvenes de comunidades pobres. Como muestra un botón: si bien hoy 24% más de jóvenes de 15 a 29 años estudian en comparación con hace cinco años, solo el 51% de los panameños en esa franja de edad están empleados, contra el 73% de los adultos entre 30 y 70 años.

Podemos seguir encerrados en nuestra burbuja de cristal, en la que nos vemos a nosotros mismos, nos alabamos y oímos hablar de “pajaritos preñados”, pero el que no sabe es como el que no ve, y no hay nada más peligroso que una idea, cuando es la única que se tiene. Necesitamos resultados concretos, medibles y sostenibles, partiendo de una línea base real. La verdad es una. Pero una cosa es la realidad y otra lo que queremos ver. Hasta ahora, como sociedad, sea lo que sea que hemos hecho, no está funcionando.