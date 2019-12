Volver al futuro: Miguel Antonio Lee Ho

UN PAÍS IDEAL

Imaginemos que hoy es domingo 2 de enero de 2050, 35 años en el futuro. La población mundial es de casi 10 mil millones y Panamá tiene 5.7 millones de habitantes, el 27% de ellos de la tercera edad, por lo que hay mucha mano de obra joven inmigrante.

La pobreza crítica ha sido erradicada. El país es multilingüe. Además, el dólar, el yuan y el euro son de curso legal en Panamá. La economía se sustenta en las actividades de logística y transporte, en el Canal a nivel y en los puertos. También, en el nodo de servicios aéreos internacionales de la provincia de Panamá Este, en la minería metálica (cobre y oro), en la venta internacional de energía eléctrica, en los cruceros y las rutas turísticas.

Las cuatro líneas extendidas del Metro y el uso de vehículos híbridos y eléctricos ordenaron el transporte y acabaron la contaminación ambiental urbana. Las líneas de trenes y carreteras hacia Chiriquí, Darién y Colón propulsaron la carga y los pasajeros en todo el territorio nacional y hacia los países vecinos, con una supercarretera hacia el Sixaola y con la apertura del tapón del Darién. Las plantas autoprocesadoras de basura recogen y reciclan los desperdicios, producen electricidad con el metano de la basura orgánica y con el compost fabrican abono natural de bajo costo. El uso masivo de cámaras de vigilancia acústicas mejoró la seguridad urbana.

El abastecimiento de agua y electricidad es confiable. Tras el cierre del Canal de Panamá ampliado, que operó en paralelo al Canal a nivel por 15 años, toda el agua de los lagos y ríos, además de las ultrapurificadas con el saneamiento de la bahía (ya recuperada totalmente) y la de las plantas desalinizadoras y eléctricas de energía solar, eólica y geotérmica, garantizan este servicio.

Hay pleno empleo formal, también un aumento de las actividades informales. El Canal a nivel, la minería, la reforestación y la agricultura autosustentable en las áreas comarcales proveen a los indígenas de fuentes de trabajo. Se forma una megaurbe constituida por Metetí, Yaviza y La Palma, con una reducción del déficit habitacional. El costo de vida ha sido estabilizado mediante la obligatoriedad de que se ofrezcan todos los productos alimenticios y medicinas genéricas de la canasta básica u otros adicionales a precios controlados. La educación pública preuniversitaria es gratuita.

Hay una proliferación de institutos técnicos. Las empresas reclutan ahí su mano de obra certificada.

La provisión de alimentos se da mediante la permacultura, el desvío de ríos, la recuperación de suelos, la hidroponía y la agricultura multinivel, que utiliza genética resistente a las plagas, al calor y a la salinidad, y requieran poca agua. Igualmente, se sustituyó la mayoría del ganado por las razas girolando, nelore y senepol mejor adaptadas al trópico y a los pastos de baja calidad, en recintos contenidos, aumentando la productividad. Las macrofincas avícolas y de cultivo de peces y mariscos en estanques proveen las principales fuentes de proteína animal.

El último beneficiario del programa de IVM del sistema nacional de pensiones, bajo el plan de beneficio definido, ya se incorporó y hasta el año 2085 se producirá la liquidación financiera progresiva de este. El fondo de IVM fue garantizado mediante los ingresos del nuevo Canal a nivel y un aumento al 25% de las regalías sobre los ingresos mineros; igualmente, estas financian el sistema nacional de salud pública gratuito.

Regreso al 1 de enero de 2016. Y me preguntó si estas imágenes fueron, como en la película Volver al futuro, de mi imaginación, o simplemente una señal de que al igual que como con el cambio climático, los próximos ocho gobiernos están a tiempo de liderar estas transformaciones futuras. Parece una utopía, pero recordemos que la madre Teresa de Calcuta dijo: “El ayer ya se fue, el mañana no ha llegado todavía, solo tenemos el hoy; comencemos…”. Y para los eternos pesimistas parafraseo a Gandhi: “Los que aseguran que es imposible no deberían estorbar a los que estamos intentándolo”. Carpe diem.