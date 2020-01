Zúñiga renuncia a gremio médico

Mauro Zúñiga, miembro de la Asociación Médica Nacional, presentó ayer su renuncia irrevocable a este gremio, porque dijo que le resulta “vergonzoso” que su nombre figure en la lista de médicos que proponen un aumento en la edad de jubilación de las mujeres de 57 a 62 años.

Esta variable fue presentada el pasado martes dentro de la propuesta de la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), ente coordinado por la Asociación Médica Nacional, ante la mesa técnica que trata el tema del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en el Diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS).

“Me resulta vergonzoso que mi persona, caracterizada históricamente por luchar para mejorar los beneficios de los asegurados, aparezca en la lista de los médicos que proponen que se aumente la edad de jubilación de las mujeres”, señaló Zúñiga.

Para el galeno, la constante de los gremios médicos ha sido la de oponerse a toda imposición que represente una lesión para los asegurados, como fijan elementales principios de la ética médica.

Según Zúñiga, violentar esos principios con una propuesta infame a la mujer panameña es incompatible con los conceptos que mantiene sobre una asociación médica, por lo que exigió que se tramite su renuncia a la mayor brevedad posible.

No obstante, el coordinador de la COMENENAL, Rafael Aparicio, aclaró que dicha agrupación no está de acuerdo con el aumento en la edad de jubilación si este no implica un beneficio para el individuo.

“Lo que se está discutiendo en la mesa de diálogo son variables que van a ser introducidas para los análisis de los actuarios y, de acuerdo con esos análisis, se deben tomar las decisiones”, agregó.

A pesar de que la COMENENAL se muestra en desacuerdo con el aumento en la edad de jubilación para las mujeres, esta agrupación incluyó dentro de su propuesta esta posibilidad.