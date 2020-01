La bandera, sus colores y los estultos

CON DEJO DE TORPEZA

El diputado Vidal García, del CD, pide que se prohíba a los partidos políticos el uso de los colores de la bandera nacional, con una obstinación digna de mejores causas y superiores propósitos. A esta petición se sumaron para complacer al jefe, que de eso se trata, otros políticos, columnistas y comentaristas de programas radiales y televisivos, siempre “inspirados” por un “entrañable patriotismo” o por el estímulo de lo que cobran de la publicidad estatal.

Decía Einstein, sabio entre los sabios, “Hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro”, y Martin Luther King, gran promotor de la justicia: “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”.

Ambos sabían de lo que hablaban. Condición sine qua non para hacerlo. Aquellos no. Como me anima un espíritu didáctico, constructivo, no deseo encajarles la acepción más dura de estupidez: “falto de inteligencia”, sino una más leve, casi cómplice: “Torpeza notable en comprender las cosas”, a riesgo de parecer justificar su absurda propuesta, generada, tal vez, por su ignorancia sincera. De todas formas, a juicio de los prohombres citados, están fritos, validan sus asertos.

Al inicio de su patriótica propuesta Vidal García se refiere a los partidos en general; después, lo traiciona el verdadero propósito de ataque al PRD: “creo que se le debe prohibir a este partido político que cuando hace sus campañas políticas pareciera que fuesen los meses de noviembre, porque los colores son de nuestra bandera”, y sigue: “Es un irrespeto a los símbolos patrios que un emblema político como el del PRD lleve el tricolor de la bandera nacional”.

Para que el reguero de estulticia sea completo, remata: “el PRD usurpó los colores de la bandera nacional” y pide “que se establezca una prohibición para la utilización de los colores de la bandera panameña por los partidos políticos o de otra organización” (sic). O sea que como la beca, la prohibición sería universal (que tampoco lo es porque limitan su pago a los alumnos más vulnerables a la condición de una calificación académica que no pueden alcanzar, la más de las veces, por la situación precaria en que apenas subsisten).

Según esta “lógica”, derivada de la ignorancia o la estupidez, o de ambas, muchos países y organizaciones, como el PRD, “usurparon” esos colores, porque los contienen sus banderas o sus logos. Así, Francia, Chile, Holanda, Estados Unidos y Costa Rica, por citar algunos, de prosperar la propuesta, no podrán desplegar sus emblemas en Panamá y la Cervecería Nacional, Esso, Pepsi, Citi, Chevron, Novey y muchos más tendrán que cambiar sus logos porque lucen “los colores patrios”.

La ignorancia proyectada al infinito les impide discernir que el símbolo de la Nación es la bandera adoptada por la Ley 34 de 1949 (Artículo 6 de la Constitución) y no los colores; el rojo, blanco y azul son de uso libre y universal. Se empeñaron en comprobar la validez de las sentencias de Einstein y Luther King … Y lo lograron, junto a quienes hicieron coro.