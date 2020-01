Entre la burla y la ofensa

PUBLICACIONES.

Hace un año salió en un medio escrito local una noticia bajo el titular "Brutos ingresan a la UP", la cual se refería a la decisión de la universidad de bajar el índice de ingreso de sus estudiantes. En ese momento decidí esperar unos días para ver cuál sería la reacción de la comunidad universitaria, y para mi sorpresa y desilusión, fue una apatía generalizada que me obligó a recortar la noticia y colocarla en la carpeta de información del departamento donde trabajo, con una nota que decía: "Pienso que este tipo de titular es preocupante, pero más preocupante es que nadie haya dicho algo al respecto".

Cuando vi las caricaturas del diario La Prensa del 17 y 18 de marzo pasado, mi primera reacción fue: cojan, se los advertí. En esta ocasión pude observar que la reacción de la comunidad universitaria sí fue inmediata. Pude darme cuenta cuán cierta es aquella frase que dice: Una imagen vale más que mil palabras. Decidí nuevamente esperar para ver la reacción de la comunidad no universitaria sobre dichas caricaturas. Tenía la curiosidad de ver si el público en general las veía como yo las vi. Para mi sorpresa, no fue así, ya que es evidente que las manifestaciones de protesta solo han venido de la UP.

¿Será que el panameño común piensa que en efecto a la Universidad de Panamá ingresan burros y cucarachas? Quiero decirle a aquellos que defienden la universidad que, en adición de criticar al caricaturista, deben tener presente el por qué de la apatía de otros y hacer algo al respecto.

Quiero pensar que las acciones de dicho caricaturista fueron producto de su indignación al observar que toda clase de estudiantes está ingresando a nuestra más alta casa de estudios. Quiero pensar que el caricaturista simplemente quiso hacer uso de aquella expresión popular que dice: Hasta las cucarachas llegaron. Asimismo, quiero pensar que se ha dado cuenta que "se le pasó la mano", ya que con ello también ofende a sus familiares y amigos que ingresen a la UP. El caricaturista tal vez pensará que su mensaje no va dirigido a todos los estudiantes universitarios, sino a los que inmerecidamente entran a la UP. Si es así, debo decir que para criticar fuerte no hay que ofender, y como mejor ejemplo puedo citar el artículo de opinión de Berna Calvit, del 19 de marzo pasado, en el cual, sin ofender, se hizo una de las más fuertes críticas que he visto sobre la universidad.

Cuando no se es serio, uno se expone a la burla. De ello estoy consciente. Aunque soy de la opinión que la mitad de los estudiantes universitarios no debieron ingresar a ella, estoy consciente de que no son burros, sino que necesitaron una mejor preparación. Puedo aceptar que se diga que muchos de ellos son deficientes, incapaces, mediocres, ineptos, incompetentes, inútiles, torpes o buenos para nada; pero no cucarachas.

No puedo evitar pensar que esas caricaturas ofenden a mis estudiantes de medicina, a quienes se les puede pedir la vida y te dan el alma. Siento que ofenden incluso a mis estudiantes graduandos que no aprobaron el curso que les dicto, quienes posiblemente no estaban preparados cuando entraron a la universidad y la deficiencia la "arrastraron" hasta encontrarse con mi curso. Esos estudiantes no son animales, simplemente necesitan más tiempo.

Felicito al rector de la UP por su valentía en hacer público lo que en realidad no era nuevo y lo exhorto a que se enfrente a los populistas criollos y mantenga el índice de ingreso en 1.0. Exhorto igualmente al Ministerio de Educación a que apoye el clamor de un gran sector de la UP que desea que su ingreso sea depurado. Con ello verán que sus estudiantes se dedicarán más a los estudios, al estar conscientes de que su ingreso a la universidad no está garantizado. Exhorto igualmente al Ministerio de Gobierno y Justicia a unirse a esta lucha y verán que la delincuencia juvenil se reducirá, ya que los estudiantes estarán más ocupados en lograr los conocimientos que les permita ingresar a la universidad. Asimismo exhorto al Presidente de la República, porque con ello tendrá mejores profesionales, quienes podrían evitar más desastres por inundaciones, medicinas defectuosas, accidentes de tránsito y publicaciones irrespetuosas.

El autor es docente de la Universidad de Panamá