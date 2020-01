Para cortar la goma...

Marti Ostrander Oller martirene@prensa.com Dolor de cabeza, mareo, boca y garganta seca, náuseas y la sensación de que el mundo se nos viene encima. ¿Conocidos los síntomas?

Después de una larga noche —o día, como suele ser el caso de los Carnavales— de rumba y fiesta, estas son las señales comunes de la goma (o resaca, como prefiera llamarle), que implica que se ha “abusado” de las bebidas alcohólicas (léase whisky, vodka, ron, seco, gin, cerveza, tequila, vino o la mezcla de estas).

Pero, ¿qué exactamente es la goma?

Primero, hay que recordar que el alcohol es una droga; por consiguiente, la goma es el resultado de su cuerpo experimentando una reacción leve a la sobredosis de alcohol y de ciertas toxinas asociadas con el consumo excesivo de esta sustancia.

En otras palabras, se sienten los síntomas de la goma cuando el cuerpo intenta protegerse, mediante la producción de enzimas, para metabolizar las toxinas y botarlas rápidamente del sistema. Cuando hay demasiadas toxinas (y el cuerpo no puede metabolizarlas a tiempo y de manera eficiente), se da el dolor de cabeza (así como si un martillo nos pegara constantemente en la cabeza), las náuseas, los mareos...

Pero esa no es la única causa. Como si no fuera poco, también está la deshidratación (pérdida de fluidos del cuerpo) y la falta de una buena dormida (los altos niveles de alcohol en el cuerpo no dejan que el cerebro haga su trabajos rutinario, como manejar el patrón de sueño), lo que crea fatiga y contribuye a los síntomas, según el sitio web www.soyouwanna.com/site/syws/hangover/hangover.html

¿Qué influye en la severidad de una goma? Son muchos los factores, desde si se toman licores claros (dicen que estos dan menos goma; por ejemplo, el vodka o el seco), la cantidad tomada en un período de tiempo, la capacidad de su cuerpo (de las enzimas) de tratar el veneno y la edad. En otras palabras, entre más toma en menos tiempo, más sentirá una resaca terrible. También influye su peso (entre menos pesa, más lo siente), una predisposición genética y la edad (entre más viejo, peor se ponen las gomas, para ponerlo en buen panameño).

Ojo, unos seis tragos fuertes en un hombre que pesa 150 libras o cinco bebidas cargadas en una mujer de 110 libras usualmente serán causal de al menos un día de sentirnos mal, muy mal...

En una encuesta realizada en La Prensa Web el mes pasado, le preguntamos a nuestros lectores cuales consideraban ellos eran los mejores remedios para “cortar” los síntomas. He aquí algunos resultados.