El ´sobre costo´ del Canal: Germán Chacín

AMPLIACIÓN

Y es que es muy fácil, señores, ganarse una licitación por menor precio y luego montar un reclamo por sobre costos. Da hasta risa, si no tuviéramos que llorar. En el Panamá de hoy esto y más puede ocurrir. Pero que ocurra en la ampliación del Canal de Panamá; que sus constructores amenacen con paralizar la obra en 21 días, si no se les reconoce “el sobre costo”; que estemos bajo presión internacional para negociar; que el reclamo a la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) sea por más de $1,600 millones, más del 50% del monto pactado y $512 millones más que la cifra solicitada por la gigante de la ingeniería norteamericana Betchtel para completar la obra. A esto señores no estábamos acostumbrados aún los panameños.

Escuchaba a uno de los estudiantes que participó en la gesta del 9 de enero de 1964 decir para la televisión: “alcanzamos por fin la victoria” y pensaba que el 9-1-64 y el 31-12-99 son fechas históricas, pero ¿será verdad que “alcanzamos por fin la victoria”, que “El Canal es nuestro” y “está en buenas manos”? En esta crisis que amenaza al Canal y su futuro, el Gobierno y la directiva de la ACP pretenden que depositemos nuevamente la confianza en que ellos sabrán defender el interés de la nación frente a las pretensiones de “los españoles” que lideran el consorcio.

Ya se había señalado, desde el año 2006, cuando la ACP adjudicó la obra al consorcio Grupo Unidos por el Canal (la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA):

1. Sacyr tenía plomo en el ala, profundamente tocada por la bancarrota inmobiliaria española y que según los medios financieros de ese país estaba en “quiebra técnica”.

2. Que existía un conflicto de intereses, porque la empresa panameña CUSA pertenece a la familia del entonces administrador Alberto Alemán Zubieta;

3. Que los estudios de factibilidad y ambientales tenían importantes deficiencias, arista que el consorcio utiliza ahora para argumentar que problemas geológicos no detectados por la ACP justifican su “sobre costo”.

Pero se hizo un referéndum y, con una abstención gigantesca para Panamá (60%), la gente votó 80/20 por el Sí, dándole luz verde al proyecto de ampliación y todas las objeciones y señalamientos se echaron en saco roto.

Ahora el Consorcio Unidos por el Canal le quiere zurrar a la ACP la bicoca de $1,600 millones de “sobre costo” y desde ya mantiene el cronograma de la obra en franco retraso.

Amenaza groseramente, contrario a todo lo pactado, con suspender la obra. Y es que hay muchas preguntas por responder, además de las tres que ya mencionamos.

1. ¿Será cierto que Sancyr había introducido ya facturas por cientos de millones de “sobre costo” cuando Alemán Zubieta estaba al mando de la ACP?

2. ¿Por qué el escándalo revienta ahora que Alemán Zubieta se retira del Canal?

3. ¿Será verdad que la Bechtel tiene interés en aprovechar la crisis y arremeter en la recta final –como en las carreras de caballo por los palos– quedándose con la finalización de la obra y apuntalada para la próxima ampliación que ya se anuncia?

4. ¿Será que esto fue tema primordial y quizás motivo de la pasada visita del vicepresidente norteamericano, Joe Biden, a Panamá, acompañado de directivos de la Bechtel? (diario español Hispanidad, 2-1-14)

Todas estas dudas y varias más están en el tapete. Los panameños esperamos que se cumpla con el contrato, que no se ceda ante presiones extrajeras –vengan de donde vengan–, que la obra se termine a tiempo, en presupuesto y con óptimos estándares de calidad y medioambientales.

Todo esto es absolutamente cierto. El pueblo panameño los estará viendo con lupa. La credibilidad de la ACP está en juego y la del Gobierno, bueno, de esa mejor ni siquiera hablemos. Pero más cierto aún –algo absolutamente incuestionable– es que bajo ningún concepto se puede permitir que en la obra más importante del país se otorgue una licitación a mejor precio y luego se nos zurre un supuesto “sobre costo” de $1,600 millones, es decir, $532 millones más que la propuesta de la entonces “favorita” Bechtel que hizo un cómodo segundo lugar en la licitación. Así definitivamente, señores, no se vale.