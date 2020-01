´El costo de la vida sube otra vez´: Ricardo Shippritt Escala

MALESTAR CIUDADANO

Este título no solo pertenece a una famosa canción del cantante dominicano Juan Luis Guerra, también es la frase de miles de panameños que diariamente se preguntan: ¿Hasta cuándo el costo de la vida (canasta básica) seguirá aumentando? ¿No fue este gobierno el que, como parte de su campaña electoral, prometió abaratar el costo de los alimentos de primera necesidad?

Según economistas nacionales e internacionales, Panamá vive en un momento de bonanza nunca antes visto, lo que contrasta con la realidad económica mundial, sobre todo, en Europa en donde hay una crisis sin precedentes. Sin embargo, aquí son pocos los que realmente ven esa bonanza, es decir, el ciudadano común experimenta graves problemas como el alto costo de los alimentos de primera necesidad, eso sin importar si el precio de la gasolina sube o baja; un aumento de impuestos en general, de la tarifa eléctrica y, como si fuese poco, se analiza la posibilidad de reducir algunos subsidios lo que agravaría aun más la situación del panameño en general.

Los productos Compita se introdujeron al mercado como un “paliativo” para que los panameños adquirieran algunos alimentos de la canasta básica a precios más bajos, pero para que eso sea así, los panameños se deben levantar a las 5:00 a.m., formar largas filas y estar bajo el sol o la lluvia. Además no entiendo la idea de crear a Jumbo Man, ¿acaso este problema necesita un súper héroe que ayude a resolverlo? No, lo que necesitamos realmente es que el Presidente y el ministro de Desarrollo Agropecuario enfrenten la realidad nacional, porque los panameños no sabemos qué hacer para que nos alcance el salario.

Aunque esta administración ya ha puesto a tres ministros en la cartera de Desarrollo Agropecuario, los problemas con el sector persisten. Sin embargo, gracias a la buena comunicación con las asociaciones de productores (dependiendo del rubro) así como con los ganaderos en general hay voluntad para que las cosas mejoren. Instituciones anexas al Mida, como por ejemplo, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Seguro Agropecuario y el Instituto de Mercadeo Agropecuario hacen su trabajo (muchas veces con pocos recursos); son estas las instituciones pilares de este importante sector y estoy seguro de que si el Gobierno les brindara las herramientas, trabajarían mucho mejor.

No tengo la solución al problema que aqueja diariamente al panameño, pero invito al Gobierno para que haga un profundo análisis y ver cómo hace para bajar, de una vez por todas, el costo de canasta básica. Poner en riesgo la salud alimentaria de un país, nos llevaría a una crisis y eso no lo queremos. Si tiene las herramientas, trabaje y úselas por el bien de nuestro Panamá.