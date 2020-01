Una desilusión tóxica: Betty Brannan Jaén

DESCONFIANZA

PANAMÁ, R.P. –Cuando estoy en Estados Unidos, en los círculos que frecuento se debate incesantemente la medida de desilusión que sentimos hacia el presidente Barack Obama. En la campaña de 2008, yo fui una de sus seguidoras apasionadas, pero después he llegado a sentir un desencanto que por ratos se vuelve furia, porque Obama ha traicionado algunos de los principios liberales que él prometió mantener como la piedra angular de su presidencia. Hace un año (24 de enero de 2010), escribí de como había quitado la bandera “Obama” que tenía al frente de mi casa, debido a mi enojo porque “Obama no ha sido suficientemente liberal en sus políticas, desde entrar a la Casa Blanca”.

Pero esa furia mía –ni aunque se multiplicara por mil– no será suficiente para hacer que yo contemple por un solo minuto cambiar mi respaldo político de los demócratas a los republicanos. No solo no me arrepiento de haber votado por Obama en 2008, sino que lo respaldaré con la misma pasión de antes en las elecciones de este año. Para mí, una vuelta de los republicanos a la Casa Blanca sería catastrófica.

En Panamá, por contraste, en todas partes me hablan horrores de Ricardo Martinelli. Nadie lo defiende y son muchos los que expresan arrepentimiento de haber votado por él. En mis columnas de 2009, yo no respaldé a Martinelli directamente, pero sí escribí que mi posición era “ABB” [anybody but Balbina]; también opiné que una ruptura del viejo esquema arnulfistas–versus–torrijistas que había estrangulado el país por más de 40 años sería algo muy bueno.

Eso último fue muy ingenuo de mi parte, porque lo que veo ahora es que esa ruptura ha creado un monstruo que es un dragón político de voracidad insaciable, más dedicado a comprar nuevos adherentes, corretear críticos y comerse a sus adversarios que a promover ideales políticos. Y ese dragón político, temo, hará cualquiera cosa (no hay barrera moral para él) para asegurar la reelección del actual Presidente. Cuando Ernesto Pérez Balladares intentó esto, me opuse fervientemente, pero debo admitir que él utilizó la ruta honorable: un referéndum que era constitucional, que se hizo limpiamente, y en el que fue derrotado.

Con Martinelli, por contraste, hay quienes me aseguran que la cosa se hará con un chanchullo en la Corte Suprema, que –según vimos en los cables estadounidenses– no es un tribunal de verdad, sino un racket donde los fallos se venden al mejor postor.

Pero sí hay un obstáculo para Martinelli: aunque la Corte Suprema avale su candidatura, él tendrá que pasar por una elección en la que el pueblo tendrá la última palabra. Allí es donde veo un contraste entre Obama y Martinelli: con Obama, la desilusión no es suficiente para que quienes creyeron en él lo abandonen, pero con Martinelli sí lo es. Los escándalos, la corrupción, la arrogancia, el estilo grosero, el irrespeto a derechos ciudadanos, el manejo del retorno de Noriega, creo que todas estas cosas darán mucha fuerza a la postura de “no más Martinelli”. Por otro lado, habrá que tener un contrapeso fuerte y unido para vencer al dragón CD, lo cual requerirá alianzas que por el momento me lucen impensables.

Me parece dudoso que Martinelli pueda reparar la desilusión que sus primeros años de gobierno nos han causado. En las encuestas de Dichter y Neira para TVN, los índices de desaprobación de Martinelli sobrepasan los de aprobación y casi nadie cree todavía en la transparencia de este gobierno: 78% opina que el gobierno se maneja con poca o nula transparencia y 90% quiere que se investiguen todos los títulos de propiedad que la Anati ha entregado desde 2010.

En otras palabras, sentimos que Martinelli ha traicionado la confianza ciudadana que se depositó en él. Creo que sentimos una desilusión que se ha vuelto tóxica.