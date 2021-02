Ecuador elecciones 2021

Segunda Vuelta

Después de un difícil primer momento en las elecciones generales del 2021 en Ecuador, con resultados que sorprendieron a más de uno, la segunda vuelta electoral a celebrarse en abril parece decantarse entre Andrés Arauz candidato representante del socialismo del siglo 21 (32.67%) y el candidato liberal Guillermo Lasso Mendoza, quien con el 99.88% de las actas presidenciales procesadas al momento obtiene el respaldo del 19.70% del electorado ecuatoriano.

De entre un total de 16 candidatos a la presidencia, y con un estrechísimo margen de victoria (por ahora no oficial) frente a Yaku Pérez candidato del movimiento indígena del Ecuador (19.46%), Guillermo Lasso está disputando hasta este momento llegar a la segunda vuelta. En un escenario en que, por lo cerrado de la votación entre ambos candidatos, esta cercanía siembra dudas sobre la posibilidad de concretar coaliciones futuras para enfrentar a Arauz.

Como suele ser usual en la América de habla hispana en medio de un entorno generalizado de crisis económica, unido al contexto de pandemia, en este proceso electoral nuestro país (Ecuador) enfrenta una grave encrucijada: transitar hacia el camino de las reformas y la tranquilidad necesaria para la reactivación económica del país, o embarcarse nuevamente en la pesadilla socialista de la que la mayoría de los ecuatorianos (salvo ellos, los del gobierno revolucionario) fuimos víctimas. Como siempre en esto será clave la estrategia que cada uno de los candidatos utilice para conectarse con el electorado.

Al momento de escribir estas líneas aún no existen resultados oficiales definitivos por la entidad encargada de los mismos, sin embargo, de darse que Guillermo Lasso pase a segunda vuelta, como al momento ya parece ser irreversible, ese primer instante no estará ausente de inconvenientes para el país, pues un sector importante de los partidarios de quien queda rezagado en la lid electoral (Yaku Pérez), no cree en la transparencia de los resultados y por ello, muy seguramente se avecinan movilizaciones indígenas que presumiblemente paralizarán el país por espacio de algunos días, cuando no semanas. Superado este importante impase, los ecuatorianos nos embarcaremos en la carrera por revertir un resultado importante y contrario para los intereses de todos los demócratas del Ecuador y la familia ecuatoriana en general.

De esta campaña se han señalado y comentado muchas cosas, entre ellas lo que se debió y lo que no se debió hacer, que si las alianzas fueron adecuadas o no, sin embargo, se esperaba un resultado electoral con márgenes más estrechos y favorables a Guillermo Lasso y Arauz cosa que no terminó de suceder. No muchos vieron venir que Yaku Pérez (3ro) y Xavier Hervas (4to) iban a captar un importantísimo espacio del electorado, entre ambos, alrededor del 35%, por tanto, será clave el rol que jugarán ambas figuras en lo que resta de la campaña. Aunque se sabe ambos apoyos son necesarios, también es conocido que sus electores forman parte de quienes rechazan de manera generalizada al autoritarismo revolucionario vinculado a la candidatura del correísmo (Andrés Arauz), no en vano, si juntamos a Lasso, Yaku y Hervas, 2/3 partes del electorado dijeron no al socialismo del siglo 21.

La suerte actual del Ecuador depende de que los ecuatorianos sean capaces de unir los puntos del escenario político, y comprender que una opción, la de Guillermo Lasso, puede conducir al país hacia la recuperación económica, el empleo y la tranquilidad que el país necesita, mientras la alternativa a la destrucción del país, y la siembra de aquellas ideas que han hecho de América latina una región con constantes problemas, poco crecimiento y altos índices de corrupción.

En este contexto hay que ser proactivos y hacer lo que esté a nuestro alcance para cambiar nuestra historia. No se trata de lo que haga Guillermo Lasso o su partido, sino de lo que los ecuatorianos podamos hacer para revertir el resultado del domingo anterior. Total, esta es nuestra pelea.

El autor es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y amigo de la Fundación Libertad