Tras 50 años de un episodio de heroicidad: José Domingo Samudio

9 DE ENERO DE 1964

El jueves del 9 de enero de 1964 yo tenía seis meses de nacido, imagino que estaba en los brazos de mi madre en Boquete, mi pueblo natal. En ese mismo momento un grupo de estudiantes del Instituto Nacional se manifestaba en contra del imperialismo de Estados Unidos en nuestra nación.

Este año se celebran 50 años de esta gesta histórica, todos los panameños recordamos con orgullo este movimiento, que marcó el inicio de la victoria de este pequeño país en contra de la potencia número uno del mundo, Estados Unidos. En el ámbito internacional se recordará siempre cómo un grupo de panameños negoció con destreza el traspaso de la Zona del Canal a manos panameñas con la firma del tratado Torrijos-Carter.

Esta victoria es de los mártires del 9 de enero, ellos dieron el primer paso para conseguir la ansiada soberanía. Es responsabilidad de los gobiernos de turno que no se olvide; mi temor es que las nuevas generaciones no valoren este acto histórico. En las escuelas eliminaron la materia que enseñaba la historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos.

Hoy en día mi generación glorifica esta gesta. Cuando estudiábamos nuestros profesores nos transmitían el nacionalismo de este movimiento y crecimos respetando esta fecha histórica, estoy seguro que la juventud estudiantil de estos tiempos no valora esta acción, las jornadas de protestas de los actuales alumnos son prácticamente actos de vandalismo, no tienen conciencia cívica y son manipulados por terceros. La identidad de un país se pierde cuando no existe un verdadero nacionalismo; la juventud actual necesita dirección y es responsabilidad de los padres y sus educadores formarlos como auténticos panameños.

Hemos demostrado al mundo entero la capacidad de negociar el traspaso de la Zona del Canal. Le ganamos a la primera potencia del mundo sin armas. También hemos dado un ejemplo de responsabilidad mediante la administración idónea del Canal interoceánico, el funcionamiento ha sido óptimo, es más, estamos liderando una ampliación de la vía. La clave del éxito en el Canal es que no se ha involucrado en la política, los gobiernos han sabido mantenerse alejados y nosotros los panameños debemos estar alertas para que se respete su independencia. Lamentablemente si se mete la política en el Canal nos iremos al fondo del abismo. Vemos claramente cómo se ha perdido la institucionalidad en la Asamblea Nacional, en la Corte Suprema de Justicia, en el Ministerio Público, en la Contraloría General de la República por meterse la política.

La identidad de un país se forma por su historia y todos los panameños tenemos la obligación de no olvidarla. Espero que los futuros gobernantes sepan mantenerse detrás de la línea que divide la autonomía del Canal de Panamá.