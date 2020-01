Un hijo, un regalo

No hay regalo más precioso de Dios como tener un hijo sano. Pero ser sano no es solo la ausencia de defectos o enfermedades; es algo más profundo que está unido a la vida misma, como es poder disfrutar plenamente de un completo bienestar físico, mental y social.

El hijo viene al mundo como producto del amor de sus padres. ¡Qué lindo suena todo esto verdad! Pero qué diferente es lo que se vive cada día. Con qué facilidad ellos son traídos a este mundo luego de una relación hedonista, huérfana de amor, afecto y respeto.

Otros niños nacen en un ambiente donde no hay amor, hogares rotos, donde hay un solo progenitor, en ambientes donde se les maltrata e irrespeta, y están carentes del alimento material y espiritual.

Hay una enfermedad social "aceptada" y arraigada como algo "usual". Tan enferma anda la sociedad en su empeño por deshacernos de los niños, que incluso se les obstaculiza venir al mundo, ya sea negándose a tenerlos con la excusa de que primero hay que disfrutar de la vida, o porque son muy costosos, etc. Lo que sucede es que los enmarcamos como bienes materiales que deben adecuarse a nuestros gustos y placeres.

Deseamos que estén en el hogar para jugar con ellos cuando regresamos de trabajar (son niños juguetes), que no protesten si optamos por trabajar en demasía y los dejamos solos. Que comprendan que lo hacemos para que no les falte nada, pero justamente les negamos lo más importante, nuestro amor.

Los niños son indefensos y vulnerables; desde la concepción se exponen a nuestros caprichos egoístas y alevosos cuando se les niega el derecho de vivir. Al nacer están muy necesitados de los cuidados maternos y pediátricos, es decir, requieren de un ambiente único y adecuado para que reciban los estímulos y desarrollen al máximo sus potencialidades. Este ambiente debe ser gratificante y estimulante, para que poco a poco el pequeño forme su carácter y luego adquiera una personalidad que lo haga apto y digno.

Tener un niño sano implica ser padres en todo el sentido de la palabra, o sea trabajar con seriedad en su formación integral, no dejando en manos de terceras personas aquello que corresponde a los padres hacer. Es inculcar valores, ser congruentes en lo que decimos o exigimos. Por ejemplo, si pedimos al niño que no mienta, debemos dar el ejemplo y no mentir.

El amor es un elemento primordial en la salud del niño; le da la alegría de vivir y sentido a la vida. Pero para amar y enseñar a amar a nuestros hijos se debe tener una comunicación abierta y sincera con ellos. Conocer y aceptar lo que desde pequeños dicen y lo que no, como son sus gestos, su semblante y sus comportamientos. Tal vez un patrón de hiperactividad es una manera de transmitir lo que no se atreven o no saben cómo comunicar... tal vez es un escape de ser distinto a como nosotros exigimos que ellos sean.

Cuántas veces pensamos que muchas familias en Panamá son felices porque lo tienen todo, y sin embargo al mirarlas con detenimiento nos damos cuenta de que carecen de lo más elemental: el amor.

Las influencias a que están sometidos nuestros hijos son enormes. Hay un interés de culturizar su desarrollo, prepararlos para un mundo consumista y de antivalores. Hay estudios que muestran que los niños pasan más de 27 horas semanales frente a la TV., recibiendo mensajes alienantes y dañinos para su formación. Ellos perciben una realidad distorsionada, violenta, y que luego asumen como verdad.

Quizá le ha sucedido que al ir al supermercado con su hijo, él mete en la canasta productos que vio y escuchó son lo máximo, y cuando usted los regresa él se enoja y reacciona con una actitud de abierta confrontación con su opinión real del producto. Esta confusión es natural, pues ellos creen como cierto todo lo que se les dice.

Finalmente, un hijo es entrega, horas en vela, privaciones, pero como padre sé que es un regalo maravilloso que toca las fibras más íntimas del ser humano. Mujeres hay muchas, pero ser madre es diferente. Ellas tienen el privilegio de saborear un pedacito de cielo cuando reciben un beso de su hijo y le escuchan decir: "te amo, mamá".

El autor es pediatra