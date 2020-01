El ideal de una patria solidaria

ACERCAMIENTO

La patria se manifiesta en el ideal de una hermandad que nos ata a todos los panameños como hijos únicos de la nación, con nuestras historias hilvanadas a un destino común. Pero dentro de esta hermandad patriótica existen rupturas nacidas de las desigualdades injustificables que desembocan en la pobreza.

Una pobreza que puede y debe ser eliminada en su totalidad si aceptamos esta noción intrínseca de que nuestra patria constituye una hermandad, con igual dignidad para todos, ya que ningún ser humano, en este mar de abundancia económica que es nuestro país y mundo, puede y debe estar en condiciones que no le permiten satisfacer las aspiraciones y necesidades fundamentales de todo ser humano.

La hermandad se fundamenta sobremanera en la solidaridad mutua entre los seres humanos, teniendo como obligación moral el solidarizarnos permanentemente con la realidad de nuestro hermano. Pero toleramos y convivimos impávidos con una realidad donde nuestros hermanos en la patria están abandonados al sufrimiento y privación, justificado cínicamente por muchos como merecido, sin jamás haber experimentado y comprendido las distintas e injustas circunstancias que la vida le depara a miles de panameños desde antes de siquiera haber nacido.

En este el mes de la patria, hago un llamado a que todos los panameños hagamos patria comprometiéndonos a acabar de una vez por toda con este flagelo y traer la merecida justicia social y económica para todos. Pero no es con palabras que se transforman las realidades, sino con firmeza en nuestro accionar. Podemos ciegamente poner nuestra fe en el gobierno de turno, o en el siguiente, pero mientras estos respondan a los intereses de las mismas cúpulas cerradas que se han enriquecido, mientras Panamá se abate en la desigualdad, continuaremos siendo decepcionados y traicionados en nuestras esperanzas.

Somos testigos de como gobierno tras gobierno trae algún programa superficial para disminuir la pobreza, pero sin jamás adentrarse en las raíces profundas de su gestación.

No proponemos ideologías o doctrinas exóticas, porque los hombres y mujeres que viven el día a día de esfuerzo y sacrificio no piensan y trabajan de acuerdo a abstracciones teóricas o modelos económicos. Estamos partiendo desde ideas y reivindicaciones fundamentadas en las realidades concretas que vivimos y sentimos todos, y nuestro llamado no es más que la exigencia de que ejerzamos nuestro poder para unidos atender mutuamente nuestras añoranzas.

Es presionando para demostrarle a este y todos los gobiernos, desde nuestras calles y barrios, desde los medios y espacios académicos, que no estamos dispuestos a tolerar que los recursos de todos sigan beneficiando solo a unos cuantos ni a aceptar nada menos que la satisfacción plena de nuestros legítimos sueños.

Demostrémosle a todos aquellos que mantienen a nuestro pueblo entre la pobreza y desesperanza, que exigimos ser protagonistas y dueños de nuestro destino y que ningún nivel de pobreza logrará jamás amedrentar nuestra dignidad.

Que este, el mes de la patria, sea más que una festividad, convirtiéndose en un llamado permanente a construir una nación más justa y humana para todos que haga honor al ideal de patria.