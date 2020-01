La igualdad y desigualdad en el mundo de hoy: Issamary Sánchez Ortega

VISTAZO

Al Estado, por medio del poder público, le corresponde atenuar las desigualdades económicas a través de los servicios públicos, y de lo que se llama “transferencias sociales” (atención médica gratuita, educación, vivienda de interés social, etc). Para ello, tiene a su disposición toda la gama de impuestos, al ingreso, al consumo, al patrimonio, etc.

Sobre el particular, podemos referirnos a las reformas fiscales que han establecido impuestos al uso de celular y cable TV, consumo en restaurantes, impuestos a las entidades bancarias y aerolíneas. A su vez, el Estado promete obras de interés común y social como hospitales, escuelas y hasta la construcción de un mejor sistema de transporte en la ciudad capital, el Metro.

Sin embargo, en la realidad vemos a personas de diferente género, con iguales posiciones laborales, pero con diferentes salarios. También hemos visto una medida cautelar de casa por cárcel para ciertas personalidades, mientras que la gente de escasos recursos va a la cárcel, al no poder pagar a defensores de renombre. De lo expuesto, se colige que el mercado parte de un sistema de dotación de recursos iniciales desigual y lo que su dinámica provoca es una acentuación de esas disparidades, cuando no se corrigen suficientemente. Esto es un tipo de discriminación que persiste en nuestra sociedad.

El llamado estado de bienestar no produce per se una igualación significativa perfecta, ni mucho menos, de los niveles de renta en nuestras sociedades. A pesar de ello, repercute de manera muy positiva al momento de extender niveles universales de bienestar, disminuye los efectos más desestabilizadores de la desigualdad a través de la provisión de bienes públicos, gracias a las políticas redistribuidoras, acceso de derechos de acceso general y extensión de ciertos criterios de equidad como principios orientadores de las decisiones sociales. Entre los sectores claves en nuestro país para lograr un equilibrio de igualdades y desigualdades están: los niveles de renta, acceso a bienes o servicios públicos, justicia, salud, nivel de educación, gasto monetario, consumo, etc. sin abusar de los impuestos y gastos públicos.