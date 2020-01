¡A investigar, sin tembladera!

Patricia Verdugo Aguirre pasó su infancia en casas que eran muy frías durante el invierno, así que meterse en la cama con un libro era todo un deleite. Y como no había piscina en el patio, así es que “hacerle el quite al calor con un libro a la sombra era la mejor solución”.

Su primer libro fue Detenidos Desaparecidos, una Herida Abierta; un libro prohibido por los militares. Sin embargo, los chilenos lo conocieron porque miles de ejemplares circularon en los circuitos clandestinos.

Verdugo Aguirre se graduó de periodismo en la Universidad Católica de Santiago de Chile. Tiene 55 años, es una mujer morena, de baja estatura, pero gigante en sus valores humanísticos. Luce una cabellera blanca totalmente, es de modales finos, elegante en el vestir y directa en sus argumentos. Proviene de una familia de clase media profesional bastante representativa del país mismo; una familia católica conservadora, con una fuerte necesidad de promover la justicia social. Su padre, Sergio Verdugo, era social cristiano y su madre se llama Carmen Aguirre. Tuvo 5 hijos, dos de ellos murieron pequeños . Está casada con el pintor Oscar Jadue. Vive en Santiago de Chile.

Es una convencida de que “hacer periodismo de verdad, por todos los medios, incluyendo libros conlleva riesgos, porque la información no es un privilegio de los periodistas: es un derecho del pueblo”.

Es autora de 16 obras entre las que sobresalen Quemados Vivos, Interferencia Secreta, Los Zarpazos del Puma, Bucarest 187, Caravana de la Muerte: Pruebas a la Vista, Chile, Pinochet and the caravan of death, El Enigma de Machu-Picchu y el último titulado: Allende: Cómo la Casa Blanca Provocó su Muerte.

Entre las distinciones que ha recibido sobresalen el Premio Nacional de Periodismo (Estado de Chile, 1997), Academia Chilena de la Lengua (1996), Comisión Chilena de Derechos Humanos (1994) y el Premio María Moors Cabo (Columbia University, Estados Unidos, 1993), el mayor galardón que se otorga en Estados Unidos a un periodista extranjero.

En el libro Allende: Cómo la Casa Blanca provocó su muerte, se revelan los hechos, planes y conspiraciones contra el presidente Salvador Allende, antes y después que asumiera el poder. Basó la investigación en más de 17 mil documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Informe Church y los testimonios de los principales protagonistas de los hechos que cambiaron la historia de Chile.

“Uno no hace estos trabajos por nostalgia o por el dolor de ir al pasado, sino para que los jóvenes se enteren de la verdad”, afirmó.

Los periodistas tienen que vencer el miedo a meterse en aguas profundas y convertirse en fiscales perseverantes para encontrar qué hay detrás de las acciones de los poderosos, porque esto afecta muchísimo la vida de los ciudadanos. “¡A investigar, sin tembladera!”.