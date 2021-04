La juventud y su rol en la educación

Estrategia

Un 25 de octubre me mostraron un afiche de un programa que se llevaría a cabo en la ciudad de Panamá, con el fin de formar líderes. Desde ese momento, me llamó la atención la convocatoria. Decidí aplicar. Después de un largo período, recibí la llamada de la Coordinadora Silvia Haba: ’'Muchas Felicidades Yair. Has sido seleccionado para participar del Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana 2018”.

Al participar, no entendía bien de qué se trataba, ni quiénes eran las personas que estaban en el lugar. A medida que asistí a cada sesión, fui comprendiendo su magnitud y la importancia que tendría en mi vida. A pesar de lo difícil que significaba asistir a cada clase, un sábado por la mañana, iba puntualmente. Recuerdo que los viernes por la tarde tomaba un bus desde la tierra del café y de las flores, Boquete, hasta David, para luego trasladarme en transporte público hasta Panamá. Es un viaje de 15 horas por tierra. Cada uno de los viajes valió la pena.

En el Laboratorio, conocí a otros jóvenes con propósitos similares. Compartí y aprendí con exministros de Estado de Chile y Panamá, especialistas educativos y protagonistas de la vida nacional. Desarrollamos habilidades y competencias de liderazgo, capacidades de diseño, ejecución, medición e impacto de proyectos y propuestas de políticas públicas, que nos han permitido a mis compañeros y a mi incidir a través de proyectos que nacen desde la sociedad civil mediante el laboratorio.

Existe una reto que urge abordar . Desde entonces, entendí que la Educación incluyente y de calidad es la base que realmente necesitamos como país para responder a retos como la pobreza multidimensional, la institucionalidad democrática y la salud.

Antes del LIIC, estuve en mi zona de confort. Sólo observaba los problemas y no buscaba soluciones. Pensaba, como miembro de la sociedad, que es deber de los funcionarios elegidos o designados -representantes, alcaldes, diputados, ministros o el propio presidente de la república-, ofrecer respuestas a estos retos. Ahora sé que debo ser un agente de cambio y que, como jóvenes, también podemos liderar proyectos y ejecutar políticas públicas para construir una sociedad más justa y equitativa.

La educación es el pilar fundamental para transformar a Panamá, con base en un proceso de formación en el ser, hacer, aprender y convivir para, de este modo, asegurar que nuestra sociedad, desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, cuente con una educación de calidad, equitativa e incluyente independientemente de su modalidad (a distancia, virtual, semipresencial o presencial).

En los últimos años, Panamá ha tenido un crecimiento económico privilegiado, salvo lo ocurrido desde el año 2020. También nos distinguimos por ser uno de los países más desiguales. ¿Los más afectados? Uno de cada tres niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años que están en condición de pobreza multidimensional.

La educación es un compromiso de todos. Nuestro sistema educativo está reproduciendo la pobreza cuándo no educa con calidad y equidad a los más necesitados. No colabora con la democracia cuando forma habitantes y no, ciudadanos responsables.

Mi llamado de atención tiene carácter de urgencia. Tanto las autoridades como los actores sociales debemos sentar las bases de una sociedad con equiparación de oportunidades educativas.

La sociedad no debe subestimar el poder transformador de la juventud. La juventud debe asumir el reto de ejercer un rol protagónico y la sociedad debe brindar los espacios propicios, a través de plataformas de convergencia. Pensar que la juventud no puede y no darle oportunidades es imprudente e injusto.

Soy fiel creyente de que cada joven puede aportar una propuesta o idea para revolucionar la educación. Todos formamos partes del sistema. Es nuestro deber y derecho hacerlo. Seamos como esos jóvenes del 9 de enero de 1964 que se atrevieron a luchar por un Panamá de oportunidades y de soberanía a quienes les debemos, hoy, el Panamá que disfrutamos .

El autor es egresado del LLAC 2.0 y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación