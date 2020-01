¿Por qué se llama Tumba Muerto?

HISTORIA PATRIA.

El doctor Octavio De Icaza, odontólogo, me refirió la verdad del nombre, que tiene la vía Ricardo J. Alfaro.

Hace algunos años, que estos terrenos eran unos grandes potreros donde sus dueños mantenían ganado, de donde sacaban leche para la venta, además, mucha gente transitaba por esos lugares desde tempranas horas de la madrugada.

Los dueños de la lechería venían quejándose con los ordeñadores, que desde hacía cierto tiempo estaban entregando la leche más tarde de lo acostumbrado.

Al preguntarle el dueño de la lechería qué era lo que estaba ocurriendo. Ellos muy apenados, le contestaron

—Mire señor José María, lo que pasa es que tenemos que esperar a que amanezca, porque si no, nos encontramos con el muerto que sale en la madrugada.

—Así es la cosa no.... Mañana voy a ver el tal muerto, respondió el lechero.

Y, efectivamente, al llegar a cierto punto, ahí estaba "el muerto" que caminaba flotando de un lado a otro.

El dueño de la lechería entonces sacó su revólver y soltó un tiro al aire, oyendo enseguida unos gritos...

—¡No me mate, no me mate!

Así don José María pudo averiguar que el tal individuo se amarraba a un árbol con una soga larga, y de ahí podía flotar de un lado para otro asustando de esta manera a los pobres transeúntes, que al asustarse con el fantasma , tiraban al suelo todo lo que traían en sus manos; entonces "el muerto" se soltaba y recogía el botín.

Y, desde ese día se le llama a ese terreno, donde se levanta la vía Ricardo J. Alfaro, la Tumba Muerto.

Pues el panameño es así, cuando se dispone ponerle nombre a un lugar, no hay quien se lo quite.

Igual ocurrió con el segundo puente sobre el Canal. Cuando dijeron, que le pondrían el nombre de un personaje famoso nadie aceptó, y lo bautizaron Centenario.