Algo para meditar: Jorge Luis Quirós Chial

ELECCIONES

Hemos visto las caballadas de estos señores que ustedes eligen para legislar, pero ¿quiénes en verdad hacen el trabajo para el cual fueron electos? ¿quiénes hacen leyes que beneficien a su electorado?

Creo que este negocio es de todos los panameños, yo me tomo mi tiempo para investigar, no doy mi voto sin antes ver su trayectoria y preparación académica, es mi empresa y la de ustedes.

Por qué tengo que darle mi voto a uno que solo va a la asamblea a levantar la mano por 10 mil “kanguros” (dólares) y además ni siquiera saben leer o entender lo que aprueban. No deseo actores ni payasos. Vienen las elecciones de mayo y por allí anda uno regalando pavos y jamones, otro que los vende... que “descaradooo”. Es mi deber como ciudadano, cuidar y proteger mis bienes y tus bienes; aprende a votar, a investigar a tomar conciencia de tus actos. Fui precandidato a presidente y a diputado en mi partido, quería dar opciones, pero descubrí algo y no fue el agua... que el “pana” se vende al mejor postor, costumbre de los milicos y gobiernos corruptos que no se ha podido erradicar.

¿Y qué me dicen de los medios de comunicación?, solo te entrevistan si muestras los “kanguros”, si no pregunten a Casimiro y a “miss Piggy”. Algo sí les digo, somos muchos los panameños que no nos vendemos y dejamos comprar su dignidad, no transan su conciencia o el amor al prójimo, porque se nace para servir, no para servirse del pueblo. Los panameños sabemos que las elecciones son una fiesta, donde todos debemos participar, es un derecho y un deber, vota en blanco, vota por el que sea, pero sal a votar y no botes tu voto. Yo soy Cambio Democrático y no traiciono mis ideales ni a mi gente, no brinco de partido en partido aunque me esté ahogando, soy uno de esos a la antigua que cree en la gente y no pierde la esperanza de un mañana mejor para todos.